Военнослужащие группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений на Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, противник потерял в этом секторе до 485 военнослужащих убитыми и ранеными. За сутки ещё семь атак ВСУ отражены на Купянском направлении и четыре — на Запорожском.

По данным Минобороны России от 17 октября, на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили семь атак противника в районах н. п. Ивановка, Тимковка (Харьковская область) и Надия (ЛНР).

Противник потерял здесь до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк, десять боевых бронированных машин и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, а также поражена живая сила и техника 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва, Шипиловка и Кузьмино (ЛНР).

По данным МО РФ, противник потерял до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, а также гаубица «Мста-Б».

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг»

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений. Поражены живая сила и техника противника в районах н. п. Орехово-Василевка и Андреевка (ДНР).

За сутки противник потерял на этом направлении до 485 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-20. Наряду с этим уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара (ДНР).

По данным российской стороны, общие потери противника в этом секторе составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область). Противник потерял до 110 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М109 Paladin производства США и САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах. Средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Наряду с этим перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США, а также уничтожено 34 украинских беспилотника.

В Минобороны РФ также опубликовали кадры работы десантников Ивановского соединения ВДВ на Артёмовском направлении. ВС РФ после поражения позиций ВСУ артиллерией зашли в лесопосадку, где боевики укрылись после неудачной попытки прорыва обороны российских войск. Бойцы ВДВ незаметно приблизились с разных направлений к окопам противника и начали атаку. Несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен, отказавшиеся сложить оружие солдаты были уничтожены, уточнили в МО РФ.

Как отметил командир отряда с позывным Беркут, после работы штурмовой группы в окопах противника на место зашли сапёры, которые заминировали объект. Военный уточнил, что в ходе последующего наблюдения за местностью с квадрокоптера было видно, что в окоп зашёл военнослужащий ВСУ, который подорвался на мине.