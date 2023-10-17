«Только война даёт понять, что такое жизнь»: добровольцы из Запорожья рассказали, как освобождали Донбасс

Они оставили всё — имущество, успешный бизнес, друзей — в тёплом приморском Бердянске, чтобы девять лет воевать за шахтёрские поселки Донбасса. А потом вернулись в родной край, освобождённый в ходе СВО, чтобы снова отправиться воевать и строить новую страну. Об обычных героях долгой войны — в репортаже RT.

Сергей с позывным Фиш и Игорь с позывным Узбек идут по пешеходной улице и постоянно здороваются. Они знают тут многих, и многие знают их.

Весной 2022-го их тут же, сразу после освобождения Бердянска — города в Запорожье на побережье Азовского моря, приветствовали те, кто восемь лет их ждал.

«Знаменитостями» им помогла стать украинская власть. На стенах и столбах висели их портреты — «сепаратистов», которые бросили свои дома и прибыльные предприятия, чтобы променять это на судьбу ополченца.

Идут они к кафе, которое когда-то принадлежало Узбеку. Из-за столика там он встал и вышел в дверь — как потом выяснилось, на войну.

Кафе у него отберёт украинская власть за то, что он стал «сепаром». Впереди у него и у Фиша будут бои, в которых ополчение училось воевать и, учась, гоняло ВСУ, будут скитания и возвращение в родной Бердянск, который к тому времени изменится. Всего этого Узбек весной 2014-го не знал. Тогда он вместе с друзьями встал из-за стола на крик: «Бандер привезли!» В город доставили десант майдановцев, чтобы кошмарить местную «вату». Друзья пошли к ним на встречу.

«Майдановцев» той весной в городе было немного, но власть была на их стороне. Они стояли и митинговали перед исполкомом — горадминистрацией. А если что, забегали внутрь, за спины милиции, и там прятались от нас»,— вспоминает Сергей.

Добровольцы Узбек (слева) и Фиш (справа) в родном Бердянске

RT

Убегали под защиту людей в форме активисты «революции достоинства» от Фиша и Узбека и их друзей по одной причине — сторонники «майдана» нападали только на беззащитных и слабых, и это вызывало ярость у местных жителей. «Стоит ветеран Великой Отечественной, дедушка, говорит, что он против фашизма, они подбегают и сзади его бьют», — говорит Сергей.

Одному из «революционеров» однажды не повезло, его догнал Узбек.

«Он напал на женщину, даже на бабушку, сорвал с неё георгиевские ленты и побежал. А я его достал. И по телевизору, по украинскому каналу, показали не это, а как я его бью. Вот, смотрите, мол, озверевший титушка зверски избивает мирного демонстранта», — добавляет Игорь.

Они идут по площади, на которой дрались с майдановцами.

Исход противостояния на улицах Бердянска был предрешён. «У нас были только палки, а у них автоматы. Нас несколько раз пытались подставить, нас знали в лицо, некоторые ребята пропали без вести. Вот мы и уехали в Донбасс, добывать оружие. Хотя и выбора уже тогда не было, нам позвонили: «Приехали тут по вашу душу, уезжайте», — завершает Сергей рассказ про «русскую весну» на улицах города.

Чтобы взять в руки оружие, Узбек и Фиш пошли служить в казачье подразделение в ополчении Донбасса. «В Рубежном приняли первый бой, технику тогда взяли в бою. На трофейной и воевали дальше», — кратко описывает Сергей несколько дней, когда антимайдановцы, вчера ещё мирные люди, стали профессиональными военными.

Владелец известного в Бердянске кафе Узбек радовался, когда мог просто выпить чаю. «Из обычного пластикового стаканчика, из пакетика — тянешь и радуешься после боя. Этот вкус не забыть. Это не то, чтобы идти по улице, зайти в кафе и заказать там чайник. Это другие ощущения, чай другой, жизнь другая», — Игорь показывает на вход когда-то принадлежавшего ему ресторанчика.

«Вы понимаете, о чём я?» — Узбек заглядывает в лицо, чтобы убедиться, что собеседник слышит его.

Узбек возле кафе, которое принадлежало ему до войны

RT

«Мало кто понял, если честно, почему мы отсюда уехали воевать за шахтёрские посёлки, про которые никто не слышал», — соглашается Сергей и замолкает — очевидно, не все поняли и сейчас.

А Узбек понял, как сам признаётся, уже потом, когда, отвоевав какое-то время, поехал в скит Серафима Вырицкого на севере России.

«Всегда надо чем-то пожертвовать. Вместо того, что ты отдал, Господь даст тебе другое. Если угодно, как сейчас говорят, другое качество жизни. Я не про вещи. Если бы не война, я бы многого не понял. Только война даёт понять, что такое жизнь. Каких я людей встретил в Донбассе, каких людей, как они живут, как они воюют», — говорит Игорь почти гоголевскими словами.

«У меня друг, русский немец, уехал в Германию, но вернулся, потому что не мог не вернуться после 2 мая в Одессе, после массового убийства жителей города. Воевал. Мы освобождали Дебальцево вместе, и мы стоим и смотрим на город, а он мне говорит: «Это лучший год в моей жизни». Всё было у человека. Обывательский рай был, курорты, страна ЕС, а лучшее в его жизни — вот это. Понимаете?» — говорит Узбек.

Игорь считает, что ему повезло — у него тоже были дни, месяцы и годы счастья.

«Я это пережил на Партизане, это город Червонопартизанск Луганской Народной Республики, не только я, все мы, все мои бойцы. Когда мы выгнали украинских военных за границу, они оставили 50 единиц техники. Стреляли так, что стволы плавились. Мы все поняли, что сделали что-то важное не для себя, а для Родины, для всего мира, что не просто так жили. Это можно только прочувствовать», — Узбек смотрит так, как будто хочет впечатать каждое слово в глаза собеседника.

Потом Узбек и Фиш жмут руки друг другу и расходятся.

Фиш — чтобы уехать в своё артиллерийское подразделение, воевать дальше. Узбек — пока жить и лечиться в родном городе, от которого он уже, как сам говорит, устал, который так не похож на шахтёрские посёлки, за которые он воевал. А потом, как позволит здоровье, снова поехать туда, где нужна его помощь.

«Бердянск целый, слава Богу, а мы где-то за другие города сражались. Странно, да? Господь пощадил его», — произносит на прощание Сергей.