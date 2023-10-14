На Херсонском и Купянском направлениях: подразделения ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ

В течение прошедших суток российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ — на острове Алёшкинский и в районе н.п. Лиман Первый, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, подразделения ВС РФ отразили в общей сложности 15 атак бригад ВСУ на Запорожском, Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Также в зоне СВО был уничтожен 31 украинский беспилотник.

Российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский, сообщили в Минобороны РФ.

Также на Херсонском направлении было нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Берислав (Херсонская область). Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30.

Деятельность ещё одной украинской ДРГ была пресечена возле н.п. Лиман Первый (Харьковская область).

На Купянском направлении подразделения Западной при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ вблизи н.п. Ивановка, Синьковка и Тимковка (Харьковская область).

Потери противника составили до 215 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

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На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее н.п. Серебрянка (ДНР).

Также нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле н.п. Торское, Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах н.п. Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка (ДНР).

Потери противника составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ вблизи н.п. Угледар и Никольское (ДНР).

Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак 23-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии неподалёку от н.п. Вербовое и Работино (Запорожская область). В результате огневого поражения уничтожено более 35 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица «МСТА-Б» и орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, военкор RT Влад Андрица встретился с командиром взвода артбатареи 1430-го полка, в котором служат мобилизованные из Москвы и Московской области, на Ореховском направлении в Запорожской области.

Командир с позывным Святой рассказал Андрице, что каждый боец, находящийся в зоне специальной военной операции, ставит на кон свою жизнь.

Он добавил, что любое событие, даже печальное, — это опыт, который военнослужащие впитывают, чтобы не допускать трагических ошибок.