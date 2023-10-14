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ВС России пресекли деятельность украинских диверсантов в Харьковской области

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Российские войска за сутки пресекли деятельность украинской ДРГ под Харьковом.
ВС России пресекли деятельность украинских диверсантов в Харьковской области
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — сообщили в Минобороны России.

Также Вооружённые силы России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Алёшкинский в Херсонской области.

Ранее была пресечена попытка украинской армии высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.

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