ВС России пресекли деятельность украинских диверсантов в Харьковской области
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — сообщили в Минобороны России.
Также Вооружённые силы России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Алёшкинский в Херсонской области.
Ранее была пресечена попытка украинской армии высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.