ВС России пресекли деятельность украинских диверсантов в Харьковской области

Российские войска за сутки пресекли деятельность украинской ДРГ под Харьковом.

«В районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — сообщили в Минобороны России.

Также Вооружённые силы России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Алёшкинский в Херсонской области.

Ранее была пресечена попытка украинской армии высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.