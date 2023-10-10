«Противник успеха не имел»: в группировке «Восток» заявили об отражении атак на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие российской группировки «Восток» отразили как минимум шесть атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, заявили в пресс-центре объединения. Противник в этом секторе успеха не имел и отступил, понеся потери. Наряду с этим авиация и артиллерия группировки поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники противника.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил об отражении нескольких атак ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты противника в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки — в направлении Приютного. Противник успеха не имел, понеся потери отступил», — уточнил военный.

Кроме того, в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили миномётный расчёт противника севернее Никольского.

Наряду с этим авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, а также 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого.

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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах торского участка и Серебрянского лесничества.

«Действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии сорвано и отражено шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — заявил Савчук.

По данным российской стороны, украинские войска потеряли около 60 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчётов противника.

Кроме того, тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трём пунктам временной дислокации ВСУ в районе н. п. Торское (ДНР).

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, подразделения объединения нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики.

Кроме того, подразделения группировки «Юг» успешно отразили атаки противника в районах н. п. Курдюмовка и Водяное.

Наряду с этим экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» поразил скопления живой силы противника в районе Малоильиновки. Артиллерия уничтожила опорный пункт подразделения ВСУ в деревне Победа, а также три пикапа противника в районах Ласточкина и Белой Горы.

В ходе контрбатарейной борьбы на боевых позициях врага уничтожено три миномёта калибра 120 мм в Авдеевке, Первомайском и Писецком. Также уничтожен беспилотный летательный аппарат противника Р-18 в районе Курдюмовки.

Военная хроника сообщила об ударе по позициям ВСУ под Авдеевкой.

«С раннего утра работают все калибры, грохочет реактивная и ствольная артиллерия. Судя по всему, ВСУ поймали на попытке провести ротацию личного состава», — говорится в сообщении.

По данным авторов Военной хроники, в ходе обстрелов уничтожаются склады, огневые позиции украинской артиллерии и ангары с техникой.

«По сообщениям очевидцев, от работы российской артиллерии в этом районе «дрожит земля», — говорится в сообщении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.