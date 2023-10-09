Противник потерял до 170 военнослужащих: в МО РФ заявили об отражении пяти атак ВСУ на Купянском направлении за сутки

Подразделения группировки войск «Запад» за последние сутки в ходе активных действий отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В этом секторе противник потерял до 170 военных. Ещё три атаки украинских войск отражены на Донецком направлении. Кроме того, ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и уничтожили 14 украинских беспилотников.

По данным Минобороны России от 9 октября, на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах н. п. Курдюмовка и Водяное (ДНР).

Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Клещеевка и Андреевка (ДНР). Противник потерял до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).

Наряду с этим пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область). Уничтожены более 15 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах н. п. Синьковка, Орлянское (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР). По данным российской стороны, противник потерял до 170 военных, а также четыре пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», а также ударам авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Торское, Григоровка (ДНР) и Кузьмино (ЛНР). Противник потерял до 45 военных, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехова

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область) и поразили украинские подразделения в районе н. п. Старомайорское (ДНР).

По данным российской стороны, противник потерял в этом секторе до 200 военных убитыми и ранеными, а также боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении противник потерял за сутки до 60 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубицу Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 105 районах. Наряду с этим в районе н. п. Прилуки (Черниговская область) поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средства противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы HIMARS и уничтожили 14 украинских беспилотников.

Работа ремонтного подразделения в зоне СВО

Корреспондент RT Александр Симонов подготовил сюжет о работе ремонтного подразделения одного из соединений ВДВ, члены которого восстанавливают и модернизируют военную технику в зоне СВО.

По словам журналиста, от этих специалистов зависит, насколько быстро подразделения на передовой получат обратно отремонтированную технику. Командир подразделения уточнил, что, кроме ремонта, в обязанности военнослужащих этого объединения входит эвакуация повреждённой техники.

«Также немаловажно техническое обслуживание в перерывах между задачами. Делаем всё возможное, работаем с полной отдачей, чтобы наши товарищи на передовой смогли своевременно выполнять поставленные задачи», — уточнил военный.

В материал вошли кадры демонтажа топливного насоса высокого давления, а также замена двигателя и коробки передач в сборе на грузовом автомобиле КамАЗ-5350.