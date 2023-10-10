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Советник главы ДНР Гагин сообщил о продвижении ВС России в Авдеевке

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Российские военнослужащие успешно продвигаются в Авдеевке, потери ВСУ составили более 100 человек убитыми и ранеными.
Советник главы ДНР Гагин сообщил о продвижении ВС России в Авдеевке
  • РИА Новости

Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, передаёт ТАСС.

«По данным разведки, с утра подразделения противника потеряли почти 100 человек. Это убитые и раненые. Более 20 единиц техники выведено из строя. Бои продолжаются», — добавил он.

По словам советника, за последние часы подразделения ВС России поразили как минимум четыре опорных пункта противника на этом направлении и продолжают наносить удары по позициям ВСУ.

Ранее Военная хроника сообщала об ударе по позициям ВСУ под Авдеевкой.

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