Советник главы ДНР Гагин сообщил о продвижении ВС России в Авдеевке

Российские военнослужащие успешно продвигаются в Авдеевке, потери ВСУ составили более 100 человек убитыми и ранеными.

Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, передаёт ТАСС.

«По данным разведки, с утра подразделения противника потеряли почти 100 человек. Это убитые и раненые. Более 20 единиц техники выведено из строя. Бои продолжаются», — добавил он.

По словам советника, за последние часы подразделения ВС России поразили как минимум четыре опорных пункта противника на этом направлении и продолжают наносить удары по позициям ВСУ.

Ранее Военная хроника сообщала об ударе по позициям ВСУ под Авдеевкой.