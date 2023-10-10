Военная хроника: по позициям ВСУ под Авдеевкой нанесли мощный удар

Военная хроника сообщила об ударе по позициям ВСУ под Авдеевкой.

«С раннего утра работают все калибры, грохочет реактивная и ствольная артиллерия. Судя по всему, ВСУ поймали на попытке провести ротацию личного состава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обстрелов уничтожаются склады, огневые позиции украинской артиллерии и ангары с техникой.

Ранее Минобороны России сообщило, что во время боестолкновений на Южно-Донецком направлении российские военнослужащие уничтожили порядка 200 человек личного состава украинских войск.