Российские военные группировки «Запад» за сутки отразили девять контратак ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское, Макеевка (ЛНР) и Орлянка (Харьковская область). По данным Минобороны РФ, в этом секторе противник потерял до 170 военнослужащих. Ещё три атаки отражены на Краснолиманском направлении. Наряду с этим ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У».

По данным Минобороны России за 8 октября, на Купянском направлении благодаря грамотным действиям подразделений группировки «Запад» во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отражено девять контратак 32, 44, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское, Макеевка (ЛНР) и Орлянка (Харьковская область).

Наряду с этим поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР).

На этом направлении противник потерял до 170 военных, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», а также ударам авиации и артиллерии за сутки отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах н. п. пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

Кроме того, в районе Серебрянского лесничества, н. п. Торское и Ямполовка (ДНР) поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины. По данным российских военных, противник потерял до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Андреевка и Невельское (ДНР).

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева

Наряду с этим в районах н. п. Андреевка и Курдюмовка (ДНР) пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В районе н. п. Тоненькое (ДНР) поражён пункт управления беспилотной авиации ВСУ. В районе н. п. Новгородское (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, а в районе н. п. Ступочки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

По данным МО РФ, противник потерял за сутки на этом направлении до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область). Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены живая сила и техника 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР).

В районе н. п. Золотая Нива (ДНР) уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В районе Урожайного и Старомайорского (ДНР) пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В этом секторе противник потерял свыше 185 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Новоданиловка и северо-западнее Вербовое (Запорожская область). Уничтожены до 30 украинских военных, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении противник за сутки потерял более 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-20. В районе н. п. Костырка (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику противника в 117 районах.

По данным Минобороны РФ, в районе н. п. Пересечное (Харьковская область) поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», а в районе н. п. Соколовка (Николаевская область) уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе н. п. Маловарваровка (Николаевская область) поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68У. В районах Серебрянки, Угледара и Антоновки (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили три тактические ракеты «Точка-У» и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 украинских беспилотников.