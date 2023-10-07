Склады ВСУ с военно-техническим имуществом, авиационными средствами поражения, топливом для авиатехники и боеприпасами уничтожены российскими военными в течение прошедших суток в Одесской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях. Также в Минобороны РФ сообщили о поражении пункта управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и ликвидации двух украинских ДРГ. Кроме того, средствами ПВО был сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины и перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS и четыре ракеты HARM.

В течение прошедших суток авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых сил РФ нанесли огневое поражение живой силе и военной технике противника в 121 районе в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, возле Ильичёвска (Одесская область), Дубиевки (Черкасская область), Огурцова (Харьковская область), а также в районе Житомира и Миргорода (Полтавская область) были уничтожены склад военно-технического имущества ВСУ, склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинской армии и склады топлива для авиатехники ВСУ.

Вдобавок возле н. п. Победа (ДНР) был поражён пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В то же время на Алёшкинском и Переяславском островах были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В районе Преображенки (Запорожская область) средства ПВО сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Также ими были перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отражено пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе н. п. Макеевка (ЛНР) и Лиман Первый (Харьковская область). Также было нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады территориальной обороны возле н. п. Купянск, Синьковка, Лиман Первый и Ивановка (Харьковская область).

Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Потери ВСУ составили свыше 65 боевиков, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ возле Курдюмовки, Весёлого и Северного (ДНР). Потери противника составили до 190 боевиков убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны вблизи н. п. Приютное (Запорожская область). Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Урожайное и Новомихайловка (ДНР).

Потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и со штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 80 десантно-штурмовой, 65 и 118-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Успеновка, Работино и Малая Токмачка (Запорожская область).

Уничтожены до 50 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также пушка М-46.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.