ВС России пресекли деятельность двух ДРГ ВСУ в районах Андреевки и Курдюмовки
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка и Невельское Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Также в ДНР был поражён пункт управления беспилотной авиацией ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Золотой Нивы в ДНР.