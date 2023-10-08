ВС России пресекли деятельность двух ДРГ ВСУ в районах Андреевки и Курдюмовки

В районах Андреевки и Курдюмовки в ДНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка и Невельское Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Также в ДНР был поражён пункт управления беспилотной авиацией ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Золотой Нивы в ДНР.