В ДНР, Харьковской области и возле Херсона: МО РФ сообщило об уничтожении четырёх складов боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Склады боеприпасов 24-й и 41-й механизированных бригад ВСУ, а также 113-й и 126-й бригад территориальной обороны в ДНР, Харьковской области и возле Херсона уничтожены в результате ударов Вооружённых сил России. Также в Минобороны РФ сообщили о выводе из строя радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в течение прошедших суток уничтожены 74 украинских беспилотника и сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Российские военные в течение прошедших суток уничтожили четыре склада боеприпасов украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из данных сводки Минобороны РФ.

В районе Константиновки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, возле Купянска и Липцов (Харьковская область) — склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны, а в районе Херсона — склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, в районе н. п. Кринички (Николаевская область) уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а возле Шийковки (Харьковская область) — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Наряду с этим поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны возле н. п. Парасковиевка, Красное (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Истребительной авиацией ВКС России возле н. п. Солдатское (Днепропетровская область) сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты «Нептун», управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Град». 74 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Также на russian.rt.com «Мы выезжаем и охраняем небо»: боевая работа расчёта ЗРК «Тор-М1» в зоне спецоперации

Ситуация на линии фронта

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ возле н. п. Андреевка, Водяное и Невельское (ДНР).

Потери противника: до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* вблизи Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Уничтожены до 50 боевиков, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.



На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область). Авиация нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Новомихайловки (ДНР).

Также по теме «ВСУ держатся из последних сил»: российские военные — об обстановке на Марьинском направлении Военный корреспондент RT Влад Андрица побывал на Марьинском направлении фронта и пообщался с военными. По его словам, наши бойцы...

Потери противника: до 185 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Синьковка, Берестовое (Харьковская область), Стельмаховка и Артёмовка (ЛНР).

Уничтожены до 30 бойцов украинской армии, танк, два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины возле н. п. Малая Токмачка и северо-западнее н. п. Вербовое (Запорожская область).

Уничтожены до 45 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.