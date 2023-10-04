ВС России отразили две атаки ВСУ в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Как сказано в сводке ведомства, российские военные отразили две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВС Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества.
3 октября начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные вскрыли и подавили до 20 артиллерийских расчётов ВСУ на Краснолиманском направлении.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.