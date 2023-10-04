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ВС России отразили две атаки ВСУ в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества

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Подразделения группировки войск «Центр» за сутки отразили две атаки украинских войск на Краснолиманском направлении.
ВС России отразили две атаки ВСУ в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сводке ведомства, российские военные отразили две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВС Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества.

3 октября начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные вскрыли и подавили до 20 артиллерийских расчётов ВСУ на Краснолиманском направлении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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