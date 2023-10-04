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МК: по штабу тактической группы ВСУ «Соледар» нанесли удар бомбой ФАБ-1500

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Украинская армия понесла серьёзные потери командного состава в селе Александро-Калиново (ДНР) после того, как по штабу отдельной тактической группы «Соледар»  был нанесён удар планирующей полуторатонной авиационной бомбой ФАБ-1500.
МК: по штабу тактической группы ВСУ «Соледар» нанесли удар бомбой ФАБ-1500
  • РИА Новости

Об этом пишет «Московский комсомолец».

Газета сообщает, что этот штаб координировал действия частей ВСУ на Артёмовском направлении. 

По имеющимся данным, штаб располагался в нескольких десятках километров от передовой. В результате удара «порядка 50 военнослужащих убиты», также «нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта», говорится в статье.

1 октября Министерство обороны заявило, что ВС России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад украинской армии в районе Авдеевки.

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