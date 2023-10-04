МК: по штабу тактической группы ВСУ «Соледар» нанесли удар бомбой ФАБ-1500
- РИА Новости
Об этом пишет «Московский комсомолец».
Газета сообщает, что этот штаб координировал действия частей ВСУ на Артёмовском направлении.
По имеющимся данным, штаб располагался в нескольких десятках километров от передовой. В результате удара «порядка 50 военнослужащих убиты», также «нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта», говорится в статье.
1 октября Министерство обороны заявило, что ВС России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад украинской армии в районе Авдеевки.