Украинская армия понесла серьёзные потери командного состава в селе Александро-Калиново (ДНР) после того, как по штабу отдельной тактической группы «Соледар» был нанесён удар планирующей полуторатонной авиационной бомбой ФАБ-1500.

Об этом пишет «Московский комсомолец».

Газета сообщает, что этот штаб координировал действия частей ВСУ на Артёмовском направлении.

По имеющимся данным, штаб располагался в нескольких десятках километров от передовой. В результате удара «порядка 50 военнослужащих убиты», также «нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта», говорится в статье.

1 октября Министерство обороны заявило, что ВС России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад украинской армии в районе Авдеевки.