Российские военные в ходе СВО за сутки поразили ряд объектов украинских войск, в частности хранилища топлива на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, также были уничтожены авиационные средства поражения Воздушных сил Украины. Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении БМП Bradley на Запорожском направлении.

Как заявили в Минобороны России, авиация, ракетные войска, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 107 районах. В районе населённого пункта Преображенка (Запорожская область) уничтожена станция постановки помех навигационным приёмникам «Анклав».

Кроме того, в районе Петровского (ЛНР) поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В дополнение к этому, удар был нанесён по украинскому аэродрому Долгинцево.

«На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две оперативно-тактические ракеты ВСУ. Кроме того, уничтожено 45 украинских беспилотников.

Обстановка на направлениях СВО

По данным Минобороны, на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Красногоровка, Невельское и Андреевка (ДНР).

Как уточнили в МО, за сутки противник потерял на этом направлении до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг»

На Краснолиманском направлении благодаря профессиональным действиям подразделений группировки «Центр», а также ударам авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва и Белогоровка (ЛНР). ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжёлых огнемётных систем поразили живую силу и технику 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 107-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Боровая (Харьковская область), Новое (ДНР), Новосёловское и Макеевка (ЛНР).

За сутки противник потерял до 65 военнослужащих, а также два автомобиля, гаубицу М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США.

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На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией поразили живую силу и технику 47, 65, 117 и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое (Запорожская область).

В результате уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, среди которых одна БМП Bradley, и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика», орудие М-46, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область). Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Константиновки (ДНР).

По данным МО, уничтожены до 30 украинских военных, два пикапа, а также поражены артиллерийская система М777 и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.