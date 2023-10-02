Минобороны опубликовало видео выжигания техники ВСУ российским «Солнцепёком»

Министерство обороны России опубликовало видео того, как огнемётная система «Солнцепёк» выжигает украинскую технику и солдат ВСУ в лесу в зоне СВО.

На кадрах, размещённых ведомством, видно работу российской системы, а также результаты удара, снятые с беспилотника. Ранее RT опубликовал видео ликвидации шестерых солдат ВСУ одним российским морпехом.