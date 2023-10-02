Российский морпех 40-й бригады Тихоокеанского флота уничтожил группу солдат ВСУ в районе в ДНР.

Отмечается, что он ликвидировал военных ВСУ, которые попытались зайти в окоп во время боя.

Как рассказали российские военные спецкору RT Александру Пискунову, группа противника пыталась подорвать бойца ВС России сбросами и FPV-дронами, но успеха не достигла.

Ранее взятый в плен добровольцами фанатского батальона «Москва» под Кременной солдат ВСУ заявил, что в армию берут уже людей в возрасте, а у молодых патриотизм закончился ещё в июне 2022 года.