В районе Богдановки Кировоградской области поражён 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины, сообщили в Минобороны РФ. Также российскими войсками уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, в течение прошедших суток потери украинской армии составили до 470 военнослужащих убитыми и ранеными.

Один из арсеналов сухопутных войск Украины поражён в Кировоградской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области поражён 62-й арсенал боеприпасов сухопутных войск Украины», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, возле н.п. Огурцово (Харьковская область) уничтожен склад с боеприпасами 1-й бригады специального назначения ВСУ, а вблизи Фёдоровки (ДНР) поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ.

В районе н.п. Торецкое (ДНР) истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на линии фронта

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе н.п. Первомайское и юго-западнее н.п. Весёлое (ДНР).

Потери противника составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 11 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, два орудия Д-20, а также гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи н.п. Работино и северо-западнее н.п. Вербовое (Запорожская область).

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Уничтожено свыше 45 боевиков, боевая машина пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудие Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ неподалёку от н.п. Приютное (Запорожская область). Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 110-й бригады территориальной обороны севернее Приютного.

Потери противника составили до 105 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии в районе н.п. Червоная Диброва (ЛНР) отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. К тому же нанесено огневое поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ возле н.п. Торское и Ямполовка (ДНР).

Потери противника составили до 60 бойцов, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле н.п. Загоруйковка, Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

Уничтожено до 50 боевиков и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.