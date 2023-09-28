На Купянском направлении: авиация группировки «Запад» нанесла 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям сил ВСУ

Скопления вооружений, живой силы и военной техники трёх бригад ВСУ и подразделений территориальной обороны поражены в результате 13 ракетно-бомбовых ударов авиации группировки «Запад». Также на Купянском направлении сорвана переброска резервов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. При этом на Краснолиманском направлении подавлено до 20 артиллерийских расчётов украинских войск.

На Купянском направлении экипажами ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и самолётов штурмовой авиации нанесено 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и военной техники ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, поражены 14-я и 32-я механизированные и 95-я десантно-штурмовая бригады и подразделения территориальной обороны в районе населённых пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и Оливовский Яр.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии огнём артиллерии мотострелкового полка сорвана попытка переброски резервов из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции в районе н. п. Берестовое.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная установка 2С1 «Гвоздика», три миномётных расчёта и пункт боепитания в районах н. п. Куриловка, Крахмальное, Кисловка и Петропавловка.

Группировка ПВО уничтожила два беспилотных летательных аппарата «Синица» и «Фурия», а также БПЛА «Валькирия».

Также по теме Практическая подготовка: миномётчики ВДВ отработали навыки ведения боя Артиллерийские подразделения ВДВ совершенствуют навыки ведения боя в тыловых районах, где проходит спецоперация. Личный состав...

«Общие потери противника составили около роты живой силы», — заключил он.

«Центр»

На Краснолиманском направлении артиллерия, штурмовая и армейская авиация ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 5-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

При этом тяжёлыми огнемётными системами уничтожен опорный пункт в районе Григоровки.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчётов украинских войск, поражён 120-мм миномёт, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и автомобиль пикап.

Силы ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Отношение военнослужащих ВСУ к своим однополчанам

Военкор RT Влад Андрица опубликовал видео, где показано, как в очередной раз ВСУ наносили удар по своим же военным, которые сдались в плен.

Отмечается, что в районе Клещеевки российские бойцы заманили украинских военных в свой бывший блиндаж и по нему нанесли несколько ударов БПЛА.

Дальше завязался бой с выжившими в этой атаке. В итоге российские военные взяли в плен пятерых солдат ВСУ. Когда пленных стали уводить, по ним открыли огонь свои же. В результате обстрелов один пулемётчик украинской армии получил ранение.

Наряду с этим в Минобороны РФ сообщили, что очередные военнослужащие ВСУ сдались в плен в ходе неудачного наступления на Запорожском направлении, в частности возле н. п. Работино и Пятихатки.

«На данном направлении враг потерял уже тысячи украинских военнослужащих. Понимая, что возможности боевой техники, поставляемой странами Запада, преувеличены, военнослужащие ВСУ делают выбор — сдаться в плен российским военнослужащим», — подчеркнули в ведомстве.

Военнослужащие ВСУ сдались в плен в ходе неудачного наступления

Артёмовское направление

В районе населённого пункта Андреевка на южном фланге Артёмовского направления уничтожен опорный пункт ВСУ, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Ночь прошла продуктивно. У Андреевки наши подразделения уничтожили опорный пункт противника. По данным разведки, там находилось более десяти человек личного состава», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в результате прямого попадания на опорном пункте произошла детонация боекомплекта.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал о пресечении российскими войсками попыток ВСУ прорвать оборону на южном фланге Артёмовского направления в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.