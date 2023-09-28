Марочко заявил о хаотичных обстрелах ВСУ Лисичанска и его окрестностей
Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
«В ходе аэророразведки района населённого пункта Белогоровка выявлена кочующая батарея гаубиц Д-20. По характеру действий, вероятнее всего, противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску и его окрестностям», — сказал он.
Вместе с этим Марочко уточнил, что украинские орудия явно сильно изношены, а потому не способны вести прицельный огонь.
Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.