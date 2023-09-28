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Марочко заявил о хаотичных обстрелах ВСУ Лисичанска и его окрестностей

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные хаотично наносят удары по Лисичанску и его окрестностям из гаубиц.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

«В ходе аэророразведки района населённого пункта Белогоровка выявлена кочующая батарея гаубиц Д-20. По характеру действий, вероятнее всего, противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску и его окрестностям», — сказал он.

Вместе с этим Марочко уточнил, что украинские орудия явно сильно изношены, а потому не способны вести прицельный огонь.

Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.

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