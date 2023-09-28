Минобороны: военные ВСУ сдались в плен ВС России у Работина и Пятихаток
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Как заявили в ведомстве, осознавая, что возможности вооружения, поставляемого Западом, преувеличены, украинские военные делают выбор сдаться в плен ВС России, чем «бесследно погибнуть» на поле боя в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.
Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен украинские солдаты принесли с собой три пулемёта иностранного производства.