Минобороны: военные ВСУ сдались в плен ВС России у Работина и Пятихаток

Группа военных ВС Украины у населённых пунктов Работино и Пятихатки на Запорожском направлении сдались в плен Вооружённым силам России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Как заявили в ведомстве, осознавая, что возможности вооружения, поставляемого Западом, преувеличены, украинские военные делают выбор сдаться в плен ВС России, чем «бесследно погибнуть» на поле боя в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.

Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен украинские солдаты принесли с собой три пулемёта иностранного производства.