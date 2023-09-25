Поражены пункты дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп: ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Как отметили в Минобороны России, все цели поражены. В зоне СВО на Донецком направлении российские военные отразили семь атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял в этом секторе до 445 военнослужащих убитыми и ранеными.

ВС России нанесли групповой удар по ряду объектов украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МО, все объекты поражены, цель удара достигнута.

Ранее в ведомстве заявили, что в период с 17 по 23 сентября ВС РФ нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по объектам ВСУ, среди которых точки ремонта авиационной и бронетанковой техники, а также места хранения иностранного вооружения.

Обстановка в зоне СВО

Как следует из заявления МО, на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Берестовое и Майорск (ДНР).

Противник потерял до 445 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе Звановки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Сводка Минобороны России о ситуации на Запорожском и Херсонском направлениях

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область).

Наряду с этим в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее н. п. Работино (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. По данным МО РФ, за сутки уничтожены до 100 украинских военных, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также четыре гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», а также работе авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, поражено скопление живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе Серебрянского лесничества. По данным МО, уничтожены до 55 украинских военных, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного и Старомайорского (ДНР). Кроме того, в районе Марфополя (Запорожская область) уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Противник потерял в этом секторе до 125 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки «Запад» поразили скопления живой силы и техники 14, 43 и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Песчаное и Чернещина (Харьковская область). В результате уничтожены до 25 украинских военных, два автомобиля, а также поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Наряду с этим в районе Николаевки (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах Красногоровки (ДНР) и Херсона. Наряду с этим живая сила и военная техника противника также поражены в 116 районах.

ВКС России уничтожили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В свою очередь, средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 33 украинских беспилотника.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.