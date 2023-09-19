На четырёх направлениях спецоперации: ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ

ВС России за сутки отразили семь атак противника на Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях спецоперации. Об этом заявили в Минобороны России. Также было уничтожено пять артиллерийских систем М777 производства США и три польские САУ Krab. Кроме того, сбито около 40 беспилотников противника в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Обстановка на направлениях СВО

Подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении возле Майорска и Каменки в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходную гаубицу «Гвоздика», добавили в ведомстве.

На Запорожском направлении российские военные отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области.

Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в ряде населённых пунктов Запорожской области.

За сутки на этом направлении уничтожены более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщили в Минобороны.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную гаубицу «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.

Также на russian.rt.com «Готовились к нападению на РФ и Донбасс»: RT нашёл подтверждения поставок оружия на Украину в 2018—2021 годах

На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского (ДНР) и южнее Червоной Дибровы (ЛНР).

Противник потерял до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку противника в районе Старомайорского в ДНР.

Уничтожены более 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица «Мста-Б».

Также по теме «Так много смертей за столь малое»: Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал попытки контрнаступления киевского режима. Он оценил соответствующую информацию фразой:...

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Чернещина (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30, а также два автомобиля, ВСУ потеряли до 20 военнослужащих.

На Херсонском направлении уничтожены до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, поражены две артиллерийские системы М777 производства США.

Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.

Кроме того, у Славянска и в районе н. п. Богатырь в ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

Возле Серебрянки, Григоровки и Александрополя в ДНР поражены три пункта управления 67, 100 и 109-й бригад территориальной обороны.

Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новопокровки в Запорожской области.

За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Уничтожено 38 беспилотников в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Боевая работа экипажей вертолётов Ка-52

Также в российском оборонном ведомстве опубликовали видео работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 на Краснолиманском направлении.

Боевая работа экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52

«При получении координат целей лётчики заходят на боевой курс на скорости около 250 км/ч. Применив противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М», экипажи с ювелирной точностью поражают боевую бронированную технику противника», — подчеркнули в МО.

В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ.