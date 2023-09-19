На четырёх направлениях спецоперации: ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ
- РИА Новости
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Обстановка на направлениях СВО
Подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении возле Майорска и Каменки в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.
За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходную гаубицу «Гвоздика», добавили в ведомстве.
На Запорожском направлении российские военные отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области.
Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в ряде населённых пунктов Запорожской области.
За сутки на этом направлении уничтожены более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщили в Минобороны.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную гаубицу «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.Также на russian.rt.com «Готовились к нападению на РФ и Донбасс»: RT нашёл подтверждения поставок оружия на Украину в 2018—2021 годах
На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского (ДНР) и южнее Червоной Дибровы (ЛНР).
Противник потерял до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку противника в районе Старомайорского в ДНР.
Уничтожены более 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица «Мста-Б».
На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Чернещина (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30, а также два автомобиля, ВСУ потеряли до 20 военнослужащих.
На Херсонском направлении уничтожены до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, поражены две артиллерийские системы М777 производства США.
Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.
Кроме того, у Славянска и в районе н. п. Богатырь в ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
Возле Серебрянки, Григоровки и Александрополя в ДНР поражены три пункта управления 67, 100 и 109-й бригад территориальной обороны.
Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новопокровки в Запорожской области.
За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Уничтожено 38 беспилотников в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Боевая работа экипажей вертолётов Ка-52
Также в российском оборонном ведомстве опубликовали видео работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 на Краснолиманском направлении.
- Боевая работа экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52
«При получении координат целей лётчики заходят на боевой курс на скорости около 250 км/ч. Применив противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М», экипажи с ювелирной точностью поражают боевую бронированную технику противника», — подчеркнули в МО.
В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ.