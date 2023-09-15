«Силы националистов успеха не имели»: в ВС РФ рассказали об отступлении ВСУ после боя с российским танком

Экипаж российского танка из группировки ВС РФ «Восток» поразил несколько бронемашин с живой силой ВСУ, после чего оставшиеся военнослужащие Украины на участке прекратили попытки наступления. Как заявили в группировке, наряду с этим авиация нанесла по позициям противника ракетно-бомбовые удары. Кроме того, сорвана попытка ротации подразделений ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные отразили три атаки противника севернее населённого пункта Приютный и помешали ротации украинских войск.

«Понеся потери в живой силе, противник отступил. Пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого — автомобильная техника и живая сила уничтожены», — рассказал Чехов.

Кроме того, артиллерия ВС РФ поразила пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве.

Кроме того, уничтожены спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотной авиацией. Также поражён танк ВСУ в районе севернее Новомайорского. Реактивная артиллерия тем временем уничтожила станцию РЭБ в Новомихайловке.

Также на russian.rt.com Военкор RT рассказал об интенсивных боях в районе Курдюмовки в ДНР

В ходе контрбатарейной борьбы подразделения группировки «Восток» уничтожили буксируемую гаубицу Д-30 в Великой Новосёлке, гаубицу «Мста-Б» в районе Темировки, а также миномётные расчёты в Новодаровке и Углесборочной.

Авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, севернее Новодонецкого и Новомайорского.

Чехов также рассказал о мужестве российских военных, задействованных в спецоперации. В частности, он сообщил о танковом экипаже, который вынудил силы ВСУ отступить на одном из участков.

По его словам, экипаж в ходе одного из боёв вёл огневое поражение по колонне техники украинских войск.

«Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления», — сказал Чехов.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Ковалёвки.

Кроме того, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллерия сорвала попытку ВСУ провести ротацию на передовых позициях в районе Двуречной. Наряду с этим авиация нанесла серию ударов по позициям украинских войск.

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й, 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районе Сеньковки, Петропавловки, Котляровки, Вишнёвой и Надии», — рассказал Зыбинский.

Кроме того, в контрбатарейной борьбе артиллерия группировки «Запад» уничтожила две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и 2С1 «Гвоздика», а также буксируемую гаубицу М777 в районе урочища Ревучее, Песчаного и Малой Шапковки. По данным российской стороны, в общей сложности противник потерял до роты живой силы, один БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата.

В Минобороны также рассказали, что экипажи штурмовиков Су-25СМ ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Как следует из заявления ведомства, лётчики, огибая рельеф местности на скорости около 800 км/ч и на предельно малой для машин высоте 20 м, поразили опорный пункт украинских националистов неуправляемыми ракетами.

«Удар выполнялся осколочно-фугасным типом снарядов, позволяющим эффективно поражать площадные цели, живую силу, а также уничтожать лёгкие укрепления противника», — уточнили в МО.

После нанесения удара лётчики выполнили противоогневой манёвр и вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему боевому вылету.