Военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что в районе Курдюмовки в Донецкой Народной Республике идут интенсивные бои.

Отмечается, что боевые действия там настолько интенсивные, что передышки между обстрелами бывают максимум полчаса.

Украинская армия использует в районе Курдюмовки большое количество дронов-камикадзе, а также кассетных боеприпасов.

«Желательно днём на улицу из укрытия вообще не выходить, потому что одна секунда может лишить жизни», — рассказал российский штурмовик с позывным Ангел.

По позициям ВСУ отрабатывают бойцы спецназа «Ахмат» при поддержке артиллерии ВС России.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка остаются под контролем ВС России.