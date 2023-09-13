«Продолжат боевую службу»: повреждённые ракетным ударом ВСУ корабли ВМФ России будут полностью восстановлены

Два корабля ВМФ России, проходившие плановый ремонт на судоремонтном заводе в Севастополе и повреждённые в результате ракетного удара ВСУ, будут полностью восстановлены, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что эти корабли продолжат боевую службу в составе своих флотов. В министерстве также рассказали, что в зоне СВО российские войска в течение прошедших суток отразили 14 атак ВСУ на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях.

Повреждённые в результате ночного ракетного удара ВСУ корабли ВМФ России будут восстановлены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт на судоремонтном заводе им. Серго Орджоникидзе в городе Севастополе и повреждённые в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 13 сентября украинские вооружённые формирования нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, семь ракет было сбито средствами ПВО. В итоге повреждения получили два корабля, находящиеся на ремонте. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после атаки ВСУ сообщил, что, по предварительным данным, известно о 24 пострадавших.

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Сводка Минобороны РФ

Также в Минобороны РФ рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Так, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля. Уничтожена гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Потери противника составили до 235 бойцов убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Уничтожена также станция радиоэлектронной борьбы.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области.

За сутки уничтожены более 205 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля противника. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и М119 производства США, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Потери ВСУ составили до 65 бойцов и две боевые бронированные машины.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены живая сила и техника ВСУ в ЛНР и Харьковской области. Потери противника составили до 85 боевиков, два бронетранспортёра, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийская система М777 и гаубица М109 Paladin производства США.

На Херсонском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены свыше 80 членов 24-й бригады территориальной обороны, два автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

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Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах.

Кроме того, в районе Новомихайловки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, возле Глубокого (Харьковская область) — склад боеприпасов 114-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено и подавлено средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.