На Купянском направлении: МО РФ впервые сообщило об уничтожении турецкой РСЗО Sakarya в зоне СВО

Боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции уничтожена подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Как отметил военный эксперт в разговоре с RT, поражение подобной единицы техники значительно сокращает возможность нанесения ударов ВСУ по российским объектам. Кроме того, в течение прошедших суток в зоне СВО были поражены четыре склада боеприпасов войск киевского режима и один командно-наблюдательный пункт.

Министерство обороны РФ впервые в своей сводке о ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине сообщило об уничтожении боевой машины РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции.

Как следует из данных ведомства, эта боевая единица была уничтожена на Купянском направлении. Также на этом направлении подразделениями Западной группировки войск были уничтожены до 25 бойцов ВСУ три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как рассказал RT военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, Турция создавала РСЗО Т-122 Sakarya на базе ещё советской разработки БМ-21 «Град». По данным РИА Новости, её выпуском с 1995 года занимается турецкое предприятие Roketsan Missiles Industries Inc. Эта система, помимо Украины, стоит на вооружении Азербайджана и Казахстана.

«Боевая машина способна запускать до 40 ракет калибра 122 мм, единственное, что имеет ряд усовершенствований: более просторная кабина, которая позволяет разместить боевой расчёт пять человек, имеет пулемёт калибра 7,62 мм без защиты. Машина оснащена системой электроники, которая позволяет получать целеуказания извне, держать в памяти до 20 целей, есть возможность стрельбы очередью либо поодиночно. Это вполне современная система. Так что поражение подобного рода машины значительно сокращает возможности украинских военных по нанесению ударов по нашим объектам», — заявил Кнутов.

Ситуация на линии боесоприкосновения

Также в сводке МО РФ говорится о том, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки (ДНР).

Потери противника составили свыше 255 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ возле н.п. Старомайорское и Урожайное (ДНР). В результате уничтожены до 140 боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ вблизи н.п. Работино и Вербовое (Запорожская область). Уничтожено до 35 украинских солдат, танк, шесть боевых машин пехоты, в том числе три Bradley производства США и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица «Мста-Б», а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Нота».

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населённого пункта Кузьмино (ЛНР). Уничтожены до 45 человек, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.

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Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада с боеприпасами: 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины, а также живая сила и военная техника противника в 143 районах.

В районе Великой Новосёлки (ДНР) ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ, возле Гремячки (Черниговская область) — склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны Украины, а неподалёку от Новенького (Сумская область) поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и «Ураган», также уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат.