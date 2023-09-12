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Историк Кнутов рассказал о преимуществах уничтожения РСЗО T-122 Sakarya

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Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что российские военные уничтожили боевую машину РСЗО T-122 Sakarya турецкого производства.
Историк Кнутов рассказал о преимуществах уничтожения РСЗО T-122 Sakarya
  • © Anadolu Agency /

«Sakarya вообще создавалась на базе ещё советской разработки БМ-21 «Град». Также способна запускать до 40 ракет калибра 122 мм, единственное, что имеет ряд усовершенствований: более просторная кабина, которая позволяет разместить боевой расчёт из пяти человек, имеет пулемёт калибра 7,62 мм без защиты. Кроме того, имеет по 20 снарядов в пакете, за счёт этого происходит достаточно быстрое перезаряжание — где-то занимает до 5 минут», — отметил он.

По словам эксперта, машина оснащена системой электроники, которая «позволяет получать целеуказания извне, держать в памяти до 20 целей».

«Есть возможность стрельбы как очередью, так и поодиночно. Это вполне современная система, которую в чём-то можно сравнить даже с «Торнадо-Г». Так что поражение подобного рода машины значительно сокращает возможности украинских военных по нанесению ударов по нашим объектам», — заключил специалист. 

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили боевую машину РСЗО T-122 Sakarya турецкого производства.

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