Российские военные за сутки отразили 14 атак украинских формирований в районах населённых пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, в этом секторе противник потерял до 110 человек, два танка, четыре БМП, две боевые бронированные машины и несколько гаубиц. Кроме того, в регионе была уничтожена пусковая установка украинского комплекса ПВО С-300ПС.

В Минобороны РФ опубликовали новую сводку о ходе специальной военной операции. Как сообщили в ведомстве, на Запорожском направлении подразделения российских войск при поддержке авиации и артиллерии в течение прошедших суток отразили 14 атак ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область).

По данным Минобороны, в этом секторе уничтожены до 110 военнослужащих ВСУ, два танка, четыре БМП, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США. Также поражены САУ «Гвоздика», гаубицы FH-70, «Мста-Б» и Д-30, станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

Военная хроника опубликовала спутниковые снимки участка Работино — Вербовое, из которых авторы делают вывод, что ВСУ не смогли выйти к первой линии обороны ВС РФ в этом районе. Как отмечается в публикации, украинские войска, вероятнее всего, могут передвигаться в лучшем случае в серой зоне, на площади примерно 105—110 кв. км. Подчёркивается, что в ряде случаев это приводит к высокой плотности войск и, как следствие, к большим потерям украинской стороны.

Как заявили в МО РФ, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Андреевка и Химик (ДНР).

Противник потерял здесь более 320 человек убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, САУ Krab польского производства и одну «Гвоздику», а также две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг»

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отразили четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесли удар по противнику в районе н. п. Кисловка (Харьковская область).

ВСУ потеряли здесь до 55 военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», а также ударам армейской авиации и артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). По данным российской стороны, противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе н. п. Старомайорское (ДНР). Около Новомайорского (ДНР) отражена атака противника и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Противник потерял до 180 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Гиацинт-Б».

На Херсонском направлении уничтожены до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две артиллерийские системы М777. Кроме того, на острове Переяславский уничтожены три украинские ДРГ из состава 126-й бригады территориальной обороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах. В районе н. п. Любимовка (Запорожская область) уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

По данным МО, в районах н. п. Красное и Новомихайловка (ДНР) уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Средства противовоздушной обороны перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотник.