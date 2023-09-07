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Сальдо: артиллеристы России нанесли тяжёлый урон ВСУ в Бериславском районе

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские артиллеристы нанесли тяжёлые поражения Вооружённым силам Украины (ВСУ) в Бериславском районе.
Сальдо: артиллеристы России нанесли тяжёлый урон ВСУ в Бериславском районе
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале, отвечая на вопрос, как Херсонская область борется с обстрелами со стороны вооружённых формирований киевского режима.

«Да вот примерно так, как это делают артиллеристы 205-й отдельной мотострелковой бригады. В последние дни они нанесли тяжёлые поражения врагу у населённых пунктов Тягинка и Отрадокаменка на правом берегу Днепра в Бериславском районе», — сообщил Сальдо.

По его словам, российские артиллеристы уничтожили в этом районе полевой склад боеприпасов ВСУ и пункт временной дислокации личного состава 106-й бригады украинской теробороны.

Кроме того, были уничтожены украинские пункт управления беспилотными летательными аппаратами и ангар с иностранной техникой, где были бронетранспортёры из разных государств.

Врио губернатора добавил, что это нарушило снабжение противника, снизило интенсивность обстрелов, а также обеспечило российским силам преимущество на поле боя и уменьшило угрозу со стороны ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Херсонском направлении.

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