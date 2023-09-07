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ВС России за сутки отразили 14 атак ВСУ в районах Работина и Вербового

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Вооружённые силы России за сутки отразили 14 атак ВСУ в районах Работина и Вербового в Запорожской области.
ВС России за сутки отразили 14 атак ВСУ в районах Работина и Вербового
  • РИА Новости

Об этом информирует российское Министерство обороны.

В результате были уничтожены до 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, артиллерийская система М777 американского производства, а также другая техника ВСУ.

Кроме того, российские войска в течение суток отразили девять атак украинской армии на Донецком направлении.

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