Вооружённые силы России за сутки отразили 14 атак ВСУ в районах Работина и Вербового в Запорожской области.

Об этом информирует российское Министерство обороны.

В результате были уничтожены до 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, артиллерийская система М777 американского производства, а также другая техника ВСУ.

Кроме того, российские войска в течение суток отразили девять атак украинской армии на Донецком направлении.