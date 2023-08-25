«Украинский флаг вам больше не понадобится»: как спецназ МВД ДНР «Каскад» остановил ВСУ под Урожайным

Вооружённые силы Украины пытаются прорвать фронт в районе села Урожайное в ДНР. Враг не щадит своих солдат, не считается с потерями, фактически — бросает людей в мясорубку, на верную смерть. Подробности — в материале корреспондента RT.

Бронемашина ВСУ останавливается у посадки. Несколько секунд ждёт и несётся прочь по полю, рядом с посадкой поднимается фонтан земли. Через мгновение долетает звук — российская артиллерия начала работу.

«Восток, семьдесят пять. Восток, семьдесят пять», — Антон, начальник разведки одного из батальонов спецподраздедения МВД ДНР «Каскад», корректирует огонь. Вся сцена — мчащийся по полю автомобиль, прилёты по открытой местности — на экране управления БЛА.

Антон старательно подводит разрывы фугасов к небольшой роще на окраине Урожайного, где противник пытается собрать ударную группу.

Пока командир батареи пересчитывает координаты, Антон переводит «взгляд» коптера на другой край села — там тоже поднимается огромный столб дыма. И как в случае с разрывом артиллерийского снаряда через долю секунды докатывается и звук ударной волны. «Фугасные авиабомбы пошли, — удовлетворённо отмечает начальник разведки. — Хорошая штука».

«Раненых они бросают, не забирают»

Врага, который старается сконцентрировать живую силу — штурмовые отряды из наловленных несчастных мобилизованных и убеждённых славаукраинцев — встречают российская артиллерия и авиация.

По перепонкам бьют разрывы «умных» планирующих бомб, УМПК — унифицированных набором модулей планирования и коррекции, их самолёт бросает, не входя в зону действия ПВО неприятеля.

Чтобы корректировать огонь, надо хорошо замаскироваться — «каскадовцы» прекрасно понимают, что за ними следят и охотятся. Нет БЛА — нет видимости на поле боя. «Мы — цель номер один, мы — глаза, как в дворовой драке, правил нет, пытаются выбить их», — поясняет Александр, разведчик подразделения.

Поэтому место для запуска дрона и место, где лучше спрятаться расчёту, Антон выбирал придирчиво — обошёл, облазил все подходящие строения, рощицы и траншеи.

На кону стоит жизнь десятков людей — неприятель будет искать операторов дрона.

Нередко наши специалисты перехватывают управление вражеским беспилотником или канал передачи информации, и тогда видят то же, что и оператор ВСУ, а, следовательно, и то, что враг хочет рассмотреть, и точное место, откуда он летает.

«Видели и лица тех, кто встречал свой дрон, — флегматично отмечает Александр. — Как он на табуреточке сидит, слышали перехваты их переговоров».

«Мы на них тоже охотимся. Если есть информация, что в этом квадрате сидят два «блашника», корректируют огонь, то сразу передаём данные артиллеристам. Или видим, что куда-то пикап подлетел, спешиваются два типа и бегут в посадку, то сомнений нет — операторы дронов. Надо сделать всё, чтобы их убрать, иначе дел натворят», — объясняет Александр, не отрывая глаз от экрана.

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Уходят с позиции тоже осторожно — перебежками, по одному человеку, избегая открытой местности.

И уже отработав очередной боевой день, Антон с Александром подробнее рассказывают, что показывали дисплеи на их пультах управления. «Наша задача — добить противника, добить живую силу, добить технику, они вступают с нашими ребятами в бой и наша задача — подавить их артиллерией», — лаконично описывает происходящее Антон.

Разведка никогда не спит, артиллерия, авиация и пехота отражают постоянные атаки врага, который не считается с потерями — ему нужен результат любой ценой, поясняет Александр.

«Всё по стандарту, вели разведку, нашли передвижения бронемашины, которая работала по нашим позициям, отработали. Потом отработали по пехоте», — в пересказе бойца «Каскада» бой видится чем-то рутинным.

Хотя за словом «отработали» стоит убийственный огонь и смерть десятков вээсушников из-за нескольких метров перепаханной взрывами земли. «Раненых они бросают, не забирают, и все потери, которые они несут, всё это ради нескольких домов, возьмут их и будут подавать как «перемогу» гигантскую», — излагает разведчик логику украинского командования.

«Мы им всё поле минами закидаем»

«Каскад» — это уникальное формирование, в него вливались и собровцы, и бойцы внутренних войск, и гроза майдановцев «беркутовцы», и сотрудники райотделов милиции, но помимо своей основной функции, поддержания порядка, штурмующее укрепления и городскую застройку, умеющее вести полевую войну в окопах под огнём артиллерии, при атаках тяжёлой бронетехники и на минных полях.

© Кадр: видео RT

Поэтому ещё в Мариуполе «каскадовцы» не только стояли на блок-постах, но выбивали противника из домов, превращённых в огневые точки. Неразбериха тех дней — пытающиеся под обстрелами эвакуироваться из города мирные, часть гарнизона, старающаяся просочиться под видом горожан — убедили Александра в том, что мелочей в разведке нет.

«Там не сразу поняли, где свои, где чужие, ситуация была сложная. На выезде тормозили всех, люди потерянные, тоже ничего не понимают. Везут с собой жовто-блакитные флаги, чтобы захысныкам показать. Мы им: «Дорогие наши, дайте сюда эту тряпку, украинский флаг вам больше не понадобится», и забираем, — Александр отнюдь не иронизирует над несчастными, которым надо было показывать свою предельную лояльность властям Украины, чтобы сохранить жизнь, для него «прапоры» в салоне автомобилей были тем, что называют разведпризнаком — сигналом о том, что рядом вээсушники.

И, действительно, в нескольких сотнях метрах оказались подразделения ВСУ — шедшие вперёд «каскадовцы» получили тогда фланговый удар и приняли бой. Закончилось всё благополучно.

Знать тактику противника надо обязательно — этот вывод делает уже замкомбата по вооружению Алексей. Ему везти мины на передовую, откуда вернулись разведчики — Антон и Александр. Потому что, судя по всем признакам, украинские войска не оставят попыток атаковать.

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«Перед тем, как идти вперёд, они раскидывают мины-лепестки, дистанционно ставят и противотанковые мины, везде, где могут, стараясь забросить нам в тыл, чтобы мы не могли подтянуть резервы или наоборот эвакуировать раненых. Если пошла такая пьянка, то это значит — скоро попрут, — замкомбата с позывным Кипеш выдает прогноз боевых действий. — Поедут тоже, скорее всего, предсказуемо — сначала артиллерия, сейчас уже кассетами, потом бронекулак — по центру танки и бронемашины, лёгкая бронетехника высаживает десант по флангам, и пытается откатиться сразу. Ну мы им тоже поле всё минами закидаем, чтобы не сильно-то катались».

Противник настроен решительно, и расслабляться нельзя ни на минуту. «Скоро у меня контракт с «Каскадом» истекает, и сложно было, и трудно, а как иначе? Всё равно подпишу новый и останусь здесь. И каждый так думает — как это я не буду под обстрелами ездить, минировать, думать, как взять опорник врага? Как оставить эту напряжённую жизнь?» — сам себе задаёт вопросы Алексей за рулём машины.

«Самое главное — у нас есть костяк, тех, кто прошёл 2014-2015 годы, прошёл Дебальцево, прошёл Мариуполь, все служат годами рядом друг с другом, — Кипеш соглашается с тем, что в «Каскаде» скучно не бывает. — Но мы рады всем неравнодушным. Если пепел стучит в ваше сердце, приходите, мы научим, что делать. Работы хватит всем».