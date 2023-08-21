«При поддержке авиации и артиллерии»: в МО РФ заявили об улучшении позиций группировки «Запад» на Купянском направлении

Российские военные из группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю в ходе боёв на Купянском направлении. По данным Минобороны РФ, наряду с этим за сутки отражены четыре атаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Противник потерял в этом секторе до 160 военнослужащих, пять бронированных машин и несколько артиллерийских установок.

В Минобороны России заявили об улучшении позиций группировки «Запад» на Купянском направлении специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю», — заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР).

Наряду с этим в районе н. п. Стельмаховка (ЛНР) уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны.

Противник потерял в этом секторе до 160 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки, среди которых Krab польского производства, М109 Paladin производства США и «Акация». Также уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Запорожском направлении благодаря слаженным действиям подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).

В районе н. п. Омельник (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

По данным МО РФ, противник потерял на данном направлении свыше 80 военнослужащих ВСУ, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также несколько гаубиц, в том числе FH-70 производства Великобритании, Д-20 и Д-30, два орудия M119 производства США. Наряду с этим уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск «Юг» ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах н. п. Красногоровка и Невельское (ДНР).

За сутки противник потерял до 225 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии поразили подразделения ВСУ в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР).

Противник потерял в этом секторе до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки AS-90 Braveheart производства Великобритании и «НОНА-С», а также артиллерийскую систему М777.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой и армейской авиации отразили две атаки противника в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42, 63 и 67-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка, Серебрянка и Григоровка (ДНР). В результате уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в течение суток противник потерял до 45 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и два 120-мм миномёта.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 167 районах.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе н. п. Старорайское (ДНР). Наряду с этим за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем «Ураган» и HIMARS и уничтожено 36 беспилотников.