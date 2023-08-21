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В МО России сообщили об уничтожении иностранных САУ AS-90 и M777 ВСУ

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Российские военные уничтожили британскую самоходную установку AS-90 Braveheart, а также американскую M777 ВСУ на Южно-Донецком направлении.
В МО России сообщили об уничтожении иностранных САУ AS-90 и M777 ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Потери противника на (Южно-Донецком направлении. — RT)... самоходные артиллерийские установки: AS-90 Braveheart производства Великобритании и «НОНА-С», а также артиллерийская система М777 производства США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки на данном направлении до 110 человек.

Также сообщается, что средства противовоздушной обороны России сбили военный самолёт Су-25 украинской армии в районе Старорайского в Донецкой Народной Республике.

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