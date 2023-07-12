«Украинцы — это наши люди»: кто такие добровольцы из бригады «Царские волки»

На фоне саммита НАТО в Вильнюсе Вооружённые силы Украины безуспешно пытаются контрнаступать в Запорожской области. Здесь среди многих прочих им противостоят добровольцы из бригады «Царские волки». Корреспондент RT побывал на позициях бригады и поговорил с «волками».

«Выстрел!» — кричит боец. Ударная волна оседает звоном в ушах.

Расчёт рядом с «трубой» — 120-мм миномётом — на корточках ждёт результатов от корректировщика. Как придут цифры, наводчик склонится над прицелом, а заряжающий возьмёт в руки снаряд, чтобы забросить его в ствол. И следующая мина, вылетев, разорвёт воздух.

Миномётчики одного из батальонов бригады «Царские волки» играют с противником в опасную игру. Они не только гвоздят по позициям вражеской пехоты, но и надеются вызвать на себя контрбатарейный огонь противника. По месту вылета, по траектории движения снаряда можно вычислить и накрыть украинские орудия.

Но на этот раз миномётчики ВСУ молчат. «Царские волки» расстреливают из миномёта окопы и огневые точки противника.

RT

© Миномётный расчёт бригады «Царские волки»

«Очень хотим трофейный танк»

Уже позже, когда, собравшись в землянке, расчёт будет обсуждать результаты короткого огневого налёта, эта безответность украинских военных выведет из себя старшего офицера батареи с позывным Молчун. Вместо славной охоты, смертельного соревнования с равным противником получилось почти как на полигоне, констатирует он. «Я недоволен, если честно», — предельно кратко высказал Молчун своё мнение.

И все сходятся на мысли, что хорошо бы ещё разжиться трофейной артой. Стало бы намного интереснее. «Ещё очень хотим трофейный танк, хоть Т-54», — на правах хозяина говорит командир батареи Дарга.

Дарга — по-монгольски «командир». Такой несколько претенциозный позывной он носит всё же по праву. В мирной жизни он был крупным начальником в компании «РЖД».

«Железная дорога — отрасль стратегическая, у работников — бронь, под мобилизацию Дарга не подпадал ни по должности, ни по возрасту. Но, как он сам замечает с долей самоиронии, воспользовался служебным положением, чтобы уйти воевать. Потому что какой же он начальник, если не идёт на войну», — едва заметно посмеиваясь, добавляет Дарга.

Старый, но простой и надёжный танк Т-54 с 100-мм орудием командир миномётчиков хочет, возможно, потому что в соседнем батальоне (тоже из «Царских волков») добыли себе в хозяйство две пушки «Рапира» — тоже «стомиллиметровки».

Брошенные бежавшими вэсэушниками, они стояли в поле, пока их не подобрали наши бойцы и не пустили в дело — работать по украинским позициям, по бывшим хозяевам этих орудий. Добровольцы-миномётчики, ставшие теперь ещё и артиллеристами, бьют навесом и в упор по скоплениям живой силы и укреплениям.

Командир батареи добровольческой бригады, позывной Дарга

RT

Орудия получили личные имена «Галя» и «Таня», и теперь это предмет белой зависти многих командиров в «Царских волках». Потому что в батальонах и бригаде воевать умеют и любят, и получить в распоряжение ещё один инструмент уничтожения врага хочет каждый боевой офицер.

«За границей тут себя не чувствую»

«Потушить сигарету!» — раздаётся негромкий командный голос.

Пулемётчик, спрятавшийся в передовом окопе, торопливо гасит огонёк. Курить он пытался за бруствером. Вроде так его не увидят со стороны врага, но ротному Маринесу — бывшему морпеху — такая маскировка кажется наивной: на современном поле боя противника выцеливают не только человеческие глаза, но и коптеры.

«Позывной Саратов. Зачем я здесь? Чтобы жизнь кардинально поменять. Понял, что так дальше жить нельзя. Что, не нравится ответ?» — усмехается в темноте недокуривший пулемётчик.

Хотя о том же, о чём говорит Саратов, говорят и другие бойцы и офицеры батальона: они здесь, чтобы изменить всё, жизнь людей, жизнь своих детей к лучшему. Сейчас их задача при украинском контрнаступе — выстоять. Так цель формулирует взводный Алик. Кажущееся относительное спокойствие обманчиво. Тишины нет, отдалённые разрывы, вылеты и прилёты постоянно напоминают, что артиллеристы ведут бой. И быть начеку — значит быть живым.

«Если украинцы видят, что обороны нет, что оборона ослабла, моментально начинают ползти», — объясняет Алик. Поэтому так строги ротные, чуть дашь слабину — противник начнёт прощупывать оборону, а это чьи-то ранения, а, может быть, и смерть.

Тем более что враг понимает, что оставляет землю навсегда, уверен Алик. Так получилось, что линия окопов стала сейчас границей России. Добровольцы ощущают себя на своей земле, у себя дома. «Я себя за границей не чувствую, это всё наше», — Алик недоуменно смотрит в ответ на вопрос, куда он отправился воевать.

«Люди тут тоже все наши. Некоторым, конечно, мозги сильно загадили киевской пропагандой. Но это пройдёт со временем. Нужен просто детокс, очищение от токсинов. А так украинцы — это наши люди», — добавляет офицер с позывным Волга.

«Упёртых людей на той стороне хватает»

«Нас никто не заставлял, мы здесь все по одной причине — мы сами это выбрали, — объясняют Алик и Волга. — За ленточкой были кто кем: кто трактористом, кто музыкантом, кто пьяницей, кто примерным человеком, кто хулиганом, кто начальником. А здесь нацию… ну нас как будто равняют по одной линеечке. Здесь мы как одно целое».

Офицеры бригады «Царские волки» в блиндаже на передовой

RT

Эти слова можно было бы счесть пустым философствованием, только вот произнёсшие их люди — самые настоящие добровольцы. Их не мобилизовали, на фронт они поехали сами. Вопреки всему, рвались на передовую и добились своего.

Батальон живёт так, чтобы было нескучно. В первую очередь врагу. «Если я врага регулярно бодрить не буду, то я буду чувствовать свою бесполезность. Надо всегда их держать в тонусе. Моё бездействие — это их действия», — рассказывает комбат с позывным Дядька.

Бойцы и офицеры батальона — такие же увлечённые люди. «Вот Леший, начальник штаба. В 04:00 встаёт, едет на передовую, чтобы минировать. Сам, лично! И штабными делами занимается, и ещё руками мин наставит, и всё проверит, потому что ему важен результат», — представляет Дядька своего первого заместителя.

Комбат торопится сообщить, какие у него горящие делом люди.

«Вот есть Колибри, сколько войн прошёл. С ним обсуждаешь, он что-то выдаёт. Я ему: что ты мне говоришь, я секунду назад об этом же подумал!» — Дядька описывает, как настолько разные люди стали, по сути, единым организмом с общими представлениями, синхронными мыслями о том, как лучше выполнить боевую задачу.

С противником же придётся повозиться, уверен комбат: шапкозакидательства он не терпит.

Война вообще не прощает легкомысленного отношения и недооценки любого фактора — от погоды до логистики. «На той стороне тоже хватает упёртых людей. И некоторые из них считают, что они воюют за свою землю. Только они ошибочно так считают. Это наша земля, и мы им это объясним», — подводит итог Дядька.