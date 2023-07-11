«Мы просто не можем проиграть»: что происходит на флангах Артёмовска

Контрнаступление Вооружённых сил Украины проваливается. Блицкрига не получилось. Попытки окружить или взять под огневой контроль Артёмовск также не увенчались успехом. Корреспондент RT побывала в разрушенном городе.

В тот день, когда я должна была приехать в Клещеевку, которая расположена на самом горячем фланге Артёмовска, туда зашла малая группа вражеской пехоты. Зашла и потерялась. Была уничтожена.

«Помнишь, какие у нас потери были в боях за Артёмовск? Помнишь, как они разгоняли? Я думаю, если сейчас их потери опубликовать, они вообще охренеют. Так мы-то наступали! Мы вперёд шли! А они ничего не могут», — говорит один из наших бойцов.

Первой точкой на пути стал сам Артёмовск. Здесь совсем не видно местных жителей, город разрушен и опустошён. Боевики ВСУ специально уничтожали гражданские здания, когда отступали, — просто из злобы. Город изуродован многочисленными нацистскими надписями, которые сводятся к единственной мысли: «смерть русне».

Такси, впрочем, катаются, несмотря на перманентный грохот стрельбы и на то, что по городу продолжают лететь снаряды. Офицер с позывным Канцлер рассказал, что вызвать такси отсюда на передовую будет стоить рублей 500.

«Обстановка на флангах остаётся стабильно напряжённая. Противник атакует артиллерией, артиллерия вообще не замолкает», — сообщил он.

«Что с Клещеевкой? — уточнила я. — Про неё ходят тревожные слухи».

«Пока Клещеевка наша. Непосредственно мы держим там оборону, поэтому враг не пройдёт. Клещеевка так и будет наша. И, я думаю, в ближайшее время мы двинем вперёд. Прорываться враг пытается малыми штурмовыми группами. Это отделение, до отделения. Большими они не рискуют», — ответил офицер.

Разрушенный дом в Артёмовске

RT

Мы ехали по городу. Надписи были практически на каждом разрушенном доме. «Артёмовск — исконно русский город, поэтому этим надписям здесь не место», — хмуро сказал Канцлер.

Нашим пунктом назначения были позиции к востоку от Клещеевки. По пути мы остановились у бронегруппы мотострелкового батальона — Канцлер очень хотел познакомить меня с её командиром Денчиком.

Этот худощавый, застенчивый, невысокий человек не так давно получил орден Мужества за совершенно невероятную операцию — когда БМП его товарищей подбили, Денчик прыгнул в свою БМП и рванул вытаскивать вторую машину, отчаянно отстреливаясь. В него тоже попали, но ему удалось уйти. Он объяснил: просто в той подбитой БМП были его старые друзья, с одним он служил с 2014 года, другой — односельчанин.

Километров за десять до позиций пришлось надевать броню. «Недавно прилёт был прямо на дорогу. Почти в машину. Люди чудом спаслись», — рассказали на блокпосту. По рации было слышно, что где-то снова завязался бой. На подъезде к позициям проехали ещё дымящуюся свежую воронку от «Града», чудом не пропоров колёса осколками. Навстречу мчалась медицинская «буханка».

На дальней линии обороны людей было мало. Так, в пункте, где стояли штурмовики рекрутированного из заключённых отряда «Шторм-Z», удалось пообщаться только с двумя. Один — щуплый невысокий мужичок средних лет, Ташкент. Сам из Татарстана, сидел за угрозы, много о себе рассказывать не пожелал.

Второй — личность интересная. Шрам — бывший (ну теперь и нынешний) военный, убил человека. Осуждён за нанесение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлёкших за собой смерть. По факту — превышение самообороны: подрался с двухметровым боксёром и выхватил нож. Неудачно ударил, начал оказывать первую помощь, но не получилось — повредил артерию, тот истёк кровью. А скорая приехала поздно, хоть Шрам её сам и вызвал.

Дорога на Клещеевку

RT

«Противник пытается занять стратегически важный объект, село Клещеевка, — говорит Шрам. — Мы организовали там оборону и пытаемся их сдерживать. Нам очень хорошо помогает наша артиллерия. Снарядов не жалеют. Сдерживают».

Следующая позиция была по соседству. Здесь я познакомилась с Кахой — на самом деле звали его Ярославом. Он оказался 1991 года рождения, но выглядел солидно — упитанный и бородатый.

«Обстановка тяжёлая. Но ребята держатся, ребята молодцы. Понимают, что враги по численности превосходят нас, но всё равно стоят, вгрызаются в землю. Большие молодцы, герои. Герои все, кто там находится», — рассказал Каха.

Рядом стоят луганские ополченцы. У исполняющего обязанности комбата смешной позывной — Жужек. Он объясняет, что противник штурмует Клещеевку одновременно с разных сторон.

«Противник пытается проводить контрнаступление, мы отсекаем попытки. Ведутся обстрелы из тяжёлой артиллерии, используется реактивная система залпового огня. По ним ведётся контрбатарейная борьба. Пытается заходить пехота — эти попытки отсекаем. У нас тоже артиллерия имеется, работаем танками. Ребята в позиции вгрызлись. Держимся крепко, врага не пропускаем. Они пытаются и мелкими группами проходить, и с использованием бронегрупп — в среднем небольшой численности, несколько боевых машин при поддержке танка, одного-двух. Мы на это отвечаем. Работаем», — объяснил Жужек.

Офицер добавил, что среди его бойцов есть парень на протезе с позывным Король. Уходить с передовой категорически отказывается, воюет как все.

«Разве мы может с такими людьми проиграть? Нет, конечно. Мы просто не можем проиграть», — улыбнулся Жужек.