Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки российских войск «Запад» нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе одного из подразделений ВСУ на Купянском направлении. Наряду с этим экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли десять авиационных ударов по скоплению живой силы и огневых средств противника. Кроме того, военные группировки «Запад» отразили попытку атаки ВСУ, вынудив противника отойти на ранее занимаемые позиции.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации и ремонтной базе ВСУ.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации и ремонтной базе подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населённого пункта Колодезное», — заявил Зыбинский.

Наряду с этим экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли десять авиационных ударов по скоплению живой силы и огневых средств противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии в районе н. п. Новосёловское противник из состава 32-й отдельной механизированной бригады предпринял попытку атаки позиций российских войск.

«В результате нанесения комплексного удара огнём артиллерии группировки, танков Т-72Б3, Т-80 и тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» подразделения Вооружённых сил Украины были остановлены и были вынуждены отойти на ранее занимаемые позиции», — уточнил Зыбинский.

По его словам, противник потерял до взвода живой силы, БМП американского производства Bradley и один миномёт.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении пресечена попытка противника разведки боем в районе н. п. Равнополь. В результате поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Восток»

Кроме того, российская гаубичная артиллерия уничтожила БТР М113 восточнее совхоза «Октябрь» и боевую бронированную машину восточнее Макаровки.

Наряду с этим штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления боевиков в районах Макаровки и Урожайного.

Чехов также рассказал, что на Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работина. Однако российские силы наносят по противнику огневое поражение.

«В ходе боя уничтожены танки, боевые бронированные машины и автомобильная техника с боевиками, поражены места скопления живой силы ВСУ, в том числе с применением тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», — рассказал Чехов.

Кроме того, в этом же районе при попытке разминирования переднего края обороны уничтожены инженерные машины разминирования ВСУ.

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, на Краснолиманском направлении расчёт реактивной системы залпового огня «Смерч» и экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесли поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

Наряду с этим зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1» сбил беспилотник ВСУ. Бомбардировочная авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту, пункту временной дислокации и опорному пункту националистов.

На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества авиация и артиллерия группировки «Центр» отразили попытки атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 42-й механизированной бригады ВСУ. Как отметил Савчук, противник понёс существенные потери в живой силе и технике. Четверо боевиков бригады сдались в плен.

Схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР

На севере Луганской Народной Республики обнаружен заминированный схрон украинских диверсантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур ЛНР.

«После обследования схрона установлено, что он оборудован самодельным взрывным устройством, установленным в неизвлекаемое положение, что подтверждает его установку специалистами по минно-взрывному делу. Схрон уничтожен путём подрыва», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ведётся комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление причастных к оборудованию схрона и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.