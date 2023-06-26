«Все назначенные объекты поражены»: в Минобороны РФ заявили об ударе по складам боеприпасов ВСУ

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе переданных Киеву западными странами. Как заявили в МО, цели удара были достигнуты. Тем временем российские войска продолжают успешно отражать попытки ВСУ атаковать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

В Минобороны России сообщили об ударе высокоточным оружием по складам боеприпасов ВСУ, который был осуществлён в ночь на 26 июня.

«Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Отметим, что 23 июня в Минобороны также сообщили о поражении мест хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

Обстановка в зоне СВО

Между тем, заявили в Минобороны РФ, в течение прошедших суток украинские военные продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Так, на Донецком направлении в районе населённого пункта Спорное (ДНР) в результате грамотных и мужественных действий обороняющихся подразделений группировки войск «Юг» были успешно отражены две атаки противника.

В ходе боёв ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», а также авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили подразделения 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Невское (ЛНР), Терны и Торское (ДНР). Кроме того, в районе н. п. Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

По данным МО РФ, за сутки в этом секторе уничтожены свыше 90 украинских военных, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе н. п. Ровнополь (ДНР).

На Запорожском направлении в районе н. п. Работино российские войска отразили атаку подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе н. п. Мирное (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

В общей сложности противник за сутки потерял на этих направлениях свыше 150 человек, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией группировки войск «Запад» поражена живая сила и техника ВСУ в районе н. п. Новомлынск и Тимковка (Харьковская область), а также Артёмовка (ЛНР). В результате уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 35 украинских военных, три автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б». Кроме того, в районе н. п. Казацкое (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 104 районах.

По данным МО РФ, в районе н. п. Ивановка (ДНР) уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Кроме того, в районе н. п. Новояковлевка (Запорожская область) поражён пункт ремонта и восстановления вооружения военной, и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Как уточнили в МО, средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 19 украинских беспилотников.