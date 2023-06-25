На четырёх направлениях в зоне СВО: российские войска отразили 21 атаку подразделений ВСУ за сутки

Минобороны РФ сообщили, что украинские войска предпринимали безуспешные попытки наступления в зоне СВО в течение прошедших суток. В общей сложности Вооружённые силы РФ отразили 21 атаку ВСУ на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. По данным ведомства, было уничтожено свыше 800 украинских военнослужащих. Также была пресечена деятельность двух украинских ДРГ и уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

В течение прошедших суток Вооружённые Силы РФ отразили 21 безуспешную атаку подразделений ВСУ на четырёх — Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском — направлениях в зоне проведения СВО, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Так, на Донецком направлении в районе Артёмовска подразделениями Южной группировки войск отражено 10 атак ВСУ в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка (ДНР). Ещё четыре атаки отражены возле Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского (ДНР).

Потери ВСУ составили до 430 украинских военнослужащих военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30.

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На Краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки в районе Ямполовки (ДНР), Кармазиновки и Червоной Дибровы (ЛНР).

В сводке Минобороны РФ также говорится, что авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины возле Невского, Червоной Дибровы и Кузьмина (ЛНР). При этом в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери ВСУ составили до 130 человек, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. В плен сдались трое украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении н.п. Приютное (Запорожская область).

На Запорожском направлении отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ вблизи н.п. Работино (Запорожская область). Авиация нанесла поражение живой силе и технике возле Орехова и Новоданиловки (Запорожская область).

Потери ВСУ составили более 170 украинских боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику противника в районах н.п. Красное, Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка (Харьковская область). Уничтожению подверглись до 25 украинских военнослужащих, а также два пикапа.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

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Кроме того, в Минобороны РФ указали, что средствами противовоздушной обороны перехвачены тактическая ракета «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР и ДНР.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразила 108 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах.

Также уничтожены склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ возле н.п. Казацкое (Херсонская область), склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе н.п. Огурцово (Харьковская область), склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ вблизи Кушугума (Запорожская область) и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Авдеевки (ДНР).

Накануне в оборонном ведомстве сообщали, что ВКС России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике Воздушных сил Украины на аэродромах Канатово и Днепра. Также был уничтожен склад ВСУ с крылатыми ракетами Storm Shadow в районе населённого пункта Староконстантинов (Хмельницкая область).