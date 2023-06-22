«Объект поражён»: ВКС России нанесли удар по складу ВСУ с вооружением и военной техникой иностранного производства

ВКС России поразили высокоточным оружием большой дальности склад ВСУ, на который было доставлено вооружение и военная техника иностранного производства. Об этом заявили в Минобороны РФ. Также в ведомстве сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов подразделений ВСУ в ДНР. Помимо этого, российские войска отразили попытки ВСУ вести наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях. Вдобавок в зоне СВО была пресечена деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

В ночь на 22 июня ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, назначенный объект поражён, цель удара достигнута.

Также в ведомстве сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 105 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 124 районах, а также командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Весёлое (Запорожская область).

Кроме того, возле Северска и Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Вдобавок в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях было уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Ситуация в зоне СВО

Также официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что в течение прошедших суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступательных действий на четырёх направлениях в зоне СВО.

На Южно-Донецком направлении были отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Времевского выступа. При этом российская авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе Новосёлки, Новодаровки и н. п. Нескучное. В результате были уничтожены боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

На Запорожском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразили подразделения украинских войск в районах н. п. Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое.

По данным Минобороны РФ, общие потери ВСУ на этих двух направлениях составили более 110 солдат, два танка, четыре БМП, восемь боевых бронемашин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

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На Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки ВСУ, в ходе которых были уничтожены свыше 185 украинских военнослужащих, одна БМП, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» успешно отражены пять атак противника, тогда как авиация нанесла поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, в районах н. п. Ямполовка, Червона Дибровка и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери ВСУ за сутки составили: более 135 украинских боевиков, две БМП, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Как отметили в оборонном ведомстве, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику ВСУ возле Новомлынска, Петропавловки, Котляровки и Стельмаховки. При этом в районах Синьковки и Новосёловского уничтожены две украинские ДРГ.

Общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

На Херсонском направлении уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.