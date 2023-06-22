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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки

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Российская армия отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки.
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минобороны России.

«На Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Весёлое, Северное и Первомайское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ходе боевых действий были уничтожены более 185 украинских военнослужащих.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту Владимиру Путину, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.

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