В районе Серебрянского лесничества: ВС РФ нанесли авиаудары по штурмовым группам ВСУ и Нацгвардии Украины
- РИА Новости
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.
Кроме того, ВС РФ вскрыли выдвижение штурмовых групп ВСУ на боевых бронированных машинах при поддержке танков 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск. В ходе огневого воздействия артиллерии ВС РФ противник понёс значительные потери в живой силе, отметил Савчук.
Наряду с этим управляемым снарядом «Краснополь» уничтожен танк противника.
Кроме того, штурмовая и армейская авиация в районе Серебрянского лесничества нанесла ракетные удары по штурмовым группам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.
Помимо прочего, расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Стрела-10» уничтожили БПЛА типа «Фурия» и «Катана».
- Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр»
Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ и пункту временной дислокации «Иностранного легиона», а также по сосредоточениям резерва 24-й бригады ВСУ. В дополнение к этому поражены командно-наблюдательный пункт, укрытие вооружения и военной техники резерва 110-й механизированной бригады ВСУ.
В свою очередь, подразделение радиационной, химической и биологической защиты мотострелкового соединения Южного военного округа применило тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк» для поражения взводно-опорного пункта 53-й бригады ВСУ.
В дополнение к этому в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Юг» уничтожили миномёт калибра 120 мм. Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» соединения ЮВО на Авдеевском направлении сбил ракету РСЗО системы HIMARS.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ вскрыли и уничтожили миномётным огнём разведгруппу противника.
Кроме того, средствами воздушной разведки обнаружен и впоследствии уничтожен огнём из танка склад боеприпасов ВСУ.
Наряду с этим расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили два автомобиля с боевиками. Расчёт зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» сбил беспилотник типа «Стрепет».
По словам Гордеева, на Запорожском направлении сорвано усиление передовых позиций 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Он также рассказал, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили два бронеавтомобиля и живую силу противника. Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыт и уничтожен артиллерией миномётный расчёт противника.
Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерия поразила из САУ «Мста-С» гаубицу Д-20 и сорвала четыре попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.
Средства противовоздушной обороны и комплекс «Панцирь-С» сбили три беспилотника противника самолётного типа.
Помимо прочего, авиация группировки «Запад» нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады, а также по подразделениям территориальной обороны.
Обстрелы Донбасса
По данным представительства ДНР в СЦКК, за истекшие сутки ВСУ открывали огонь по территории республики 46 раз. При обстрелах противник применял артиллерию калибра 122 и 155 мм, а также РСЗО.
Под огнём оказались несколько районов Донецка, а также Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное и Горловка. Ранены семь человек, в том числе дети 2013 и 2017 годов рождения.
Утром 26 мая обстрелы продолжились. Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, предварительно зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. По его словам, погиб один человек.