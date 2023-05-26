В районе Серебрянского лесничества: ВС РФ нанесли авиаудары по штурмовым группам ВСУ и Нацгвардии Украины

Штурмовая и армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по штурмовым группам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом сообщили в пресс-центре группировки. Между тем авиация Южной группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и командным пунктам ряда подразделений ВСУ.

Сводки группировок войск в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

Кроме того, ВС РФ вскрыли выдвижение штурмовых групп ВСУ на боевых бронированных машинах при поддержке танков 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск. В ходе огневого воздействия артиллерии ВС РФ противник понёс значительные потери в живой силе, отметил Савчук.

Наряду с этим управляемым снарядом «Краснополь» уничтожен танк противника.

Кроме того, штурмовая и армейская авиация в районе Серебрянского лесничества нанесла ракетные удары по штурмовым группам 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Помимо прочего, расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Стрела-10» уничтожили БПЛА типа «Фурия» и «Катана».

Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр»

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ и пункту временной дислокации «Иностранного легиона», а также по сосредоточениям резерва 24-й бригады ВСУ. В дополнение к этому поражены командно-наблюдательный пункт, укрытие вооружения и военной техники резерва 110-й механизированной бригады ВСУ.

В свою очередь, подразделение радиационной, химической и биологической защиты мотострелкового соединения Южного военного округа применило тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк» для поражения взводно-опорного пункта 53-й бригады ВСУ.

В дополнение к этому в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Юг» уничтожили миномёт калибра 120 мм. Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» соединения ЮВО на Авдеевском направлении сбил ракету РСЗО системы HIMARS.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ вскрыли и уничтожили миномётным огнём разведгруппу противника.

Кроме того, средствами воздушной разведки обнаружен и впоследствии уничтожен огнём из танка склад боеприпасов ВСУ.

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Наряду с этим расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили два автомобиля с боевиками. Расчёт зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» сбил беспилотник типа «Стрепет».

По словам Гордеева, на Запорожском направлении сорвано усиление передовых позиций 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Он также рассказал, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили два бронеавтомобиля и живую силу противника. Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыт и уничтожен артиллерией миномётный расчёт противника.

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерия поразила из САУ «Мста-С» гаубицу Д-20 и сорвала четыре попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Средства противовоздушной обороны и комплекс «Панцирь-С» сбили три беспилотника противника самолётного типа.

Помимо прочего, авиация группировки «Запад» нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады, а также по подразделениям территориальной обороны.

Обстрелы Донбасса

По данным представительства ДНР в СЦКК, за истекшие сутки ВСУ открывали огонь по территории республики 46 раз. При обстрелах противник применял артиллерию калибра 122 и 155 мм, а также РСЗО.

Под огнём оказались несколько районов Донецка, а также Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное и Горловка. Ранены семь человек, в том числе дети 2013 и 2017 годов рождения.

Утром 26 мая обстрелы продолжились. Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, предварительно зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. По его словам, погиб один человек.