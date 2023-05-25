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В результате ударов авиации и огня артиллерии: в МО РФ сообщили о потере ВСУ до 270 военных на Донецком направлении

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Сергей Гусаров
За сутки российские военные в зоне спецоперации пресекли активность как минимум пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим авиация и артиллерия российских войск продолжили наносить удары по позициям и складам боеприпасов украинских войск. По данным российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожены до 270 военнослужащих ВСУ.
В результате ударов авиации и огня артиллерии: в МО РФ сообщили о потере ВСУ до 270 военных на Донецком направлении
  • РИА Новости

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» поразили подразделения противника на территориях Харьковской области и Луганской Народной Республики. В этом секторе также пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как уточнили в ведомстве, противник за сутки потерял на данном направлении до 190 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов ДНР и ЛНР. В результате уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, а также активных действий подразделений группировки войск «Юг» за прошедшие сутки уничтожены до 270 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

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Кроме того, в районах населённых пунктов Ступочка и Авдеевка (ДНР) уничтожено два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ.

Как сообщили в МО РФ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Восток» поражены подразделения противника на территориях ДНР и Запорожской области.

В районе населённого пункта Владимировка (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях противник потерял до 110 военных, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Авиация и артиллерия группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотников.

В общей сложности с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 429 самолётов противника, 235 вертолётов, свыше 4,3 тыс. БПЛА, 424 зенитных ракетных комплекса, более 9 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, а также более 4,9 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов и как минимум 10 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Военкор RT — о ситуации в освобождённом Артёмовске

Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о текущей обстановке в освобождённом Артёмовске. По его словам, в городе украинские военные оставили запасы оружия и боеприпасов, в том числе множество средств поражения, поставленных Киеву странами Запада.

По словам Газдиева, по мере продвижения в западную часть Артёмовска разрушения города становятся сильнее. Журналист отметил, что в этой части Артёмовска ВСУ оказывали более ожесточённое сопротивление. Российские бойцы говорят, что «противники сражались как натренированные бойцовские псы — пускали в ход всё, что могли, включая подлые приёмы».

Среди найденных в укрытиях предметов — реактивные снаряды и средства запуска управляемых ракет, а также запрещённые противопехотные мины. Как подчеркнул Газдиев, боеприпасы на данный момент не трогают, поскольку они могут быть заминированы.

Кроме того, корреспондент продемонстрировал брошенные ВСУ бронетранспортёры Spartan (Великобритания) и советскую БМП.

Как отметил Газдиев, украинская артиллерия продолжает бить по Артёмовску и сейчас.

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