За сутки российские военные в зоне спецоперации пресекли активность как минимум пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим авиация и артиллерия российских войск продолжили наносить удары по позициям и складам боеприпасов украинских войск. По данным российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожены до 270 военнослужащих ВСУ.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» поразили подразделения противника на территориях Харьковской области и Луганской Народной Республики. В этом секторе также пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как уточнили в ведомстве, противник за сутки потерял на данном направлении до 190 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов ДНР и ЛНР. В результате уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, а также активных действий подразделений группировки войск «Юг» за прошедшие сутки уничтожены до 270 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

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Кроме того, в районах населённых пунктов Ступочка и Авдеевка (ДНР) уничтожено два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ.

Как сообщили в МО РФ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Восток» поражены подразделения противника на территориях ДНР и Запорожской области.

В районе населённого пункта Владимировка (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях противник потерял до 110 военных, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Авиация и артиллерия группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотников.

В общей сложности с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 429 самолётов противника, 235 вертолётов, свыше 4,3 тыс. БПЛА, 424 зенитных ракетных комплекса, более 9 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, а также более 4,9 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов и как минимум 10 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Военкор RT — о ситуации в освобождённом Артёмовске

Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о текущей обстановке в освобождённом Артёмовске. По его словам, в городе украинские военные оставили запасы оружия и боеприпасов, в том числе множество средств поражения, поставленных Киеву странами Запада.

По словам Газдиева, по мере продвижения в западную часть Артёмовска разрушения города становятся сильнее. Журналист отметил, что в этой части Артёмовска ВСУ оказывали более ожесточённое сопротивление. Российские бойцы говорят, что «противники сражались как натренированные бойцовские псы — пускали в ход всё, что могли, включая подлые приёмы».

Среди найденных в укрытиях предметов — реактивные снаряды и средства запуска управляемых ракет, а также запрещённые противопехотные мины. Как подчеркнул Газдиев, боеприпасы на данный момент не трогают, поскольку они могут быть заминированы.

Кроме того, корреспондент продемонстрировал брошенные ВСУ бронетранспортёры Spartan (Великобритания) и советскую БМП.

Как отметил Газдиев, украинская артиллерия продолжает бить по Артёмовску и сейчас.