За сутки на Купянском направлении были уничтожены до 190 бойцов ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены три автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская разведка зафиксировала появление англоязычных военных без знаков различия в одном из пунктов управления ВСУ на Купянском направлении.