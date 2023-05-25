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Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 190 военных

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За сутки на Купянском направлении были уничтожены до 190 бойцов ВСУ.
Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 190 военных
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены три автомобиля и гаубица Д-30.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская разведка зафиксировала появление англоязычных военных без знаков различия в одном из пунктов управления ВСУ на Купянском направлении.

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