Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 190 военных
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены три автомобиля и гаубица Д-30.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская разведка зафиксировала появление англоязычных военных без знаков различия в одном из пунктов управления ВСУ на Купянском направлении.