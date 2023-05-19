Поставлены задачи по ведению комплексной разведки: Шойгу проинспектировал пункт управления войсками группировки «Восток»
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении.
Глава оборонного ведомства заслушал на командном пункте доклады руководителя группировки «Восток» и офицеров штаба о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими военными боевых задач на основных направлениях.
Наряду с этим в штабе войск Шойгу провёл совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника.
Глава Минобороны РФ поставил командующему и командирам задачу продолжать активно вести комплексную разведку для заблаговременного вскрытия планов противника и их пресечения.
В ходе инспекции министр также обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО и создании условий для безопасного размещения личного состава.
Глава Минобороны РФ поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Он также вручил военнослужащим государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм. Среди переданных военным наград были, в частности, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Высокие награды — это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо её народа!» — сказал Шойгу.
Инспекция поставляемой в зону СВО военной техники
5 мая Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения ВС РФ в районы проведения СВО, к выполнению боевых задач.Также на russian.rt.com Непрерывное и ритмичное снабжение: Шойгу поручил держать на особом контроле поставки вооружения войскам в зоне СВО
Также глава оборонного ведомства проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий.
В дополнение к этому министр заслушал доклады заместителей, а также командующих группировками по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.
Кроме того, замминистра обороны Алексей Кузьменков продемонстрировал Шойгу новые партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск.
Он также доложил, что за счёт организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает количество вышедшей из строя в соотношении три к двум.
Кузьменков наряду с этим подчеркнул, что восстановленная техника сразу направляется в подразделения российских войск в зоне СВО.
Проверка работы военных строителей в Донбассе
В начале марта Шойгу также проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса.
Глава оборонного ведомства посетил Мариуполь, где он проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.
В ходе поездки министру представили возведённые силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.
Наряду с этим ему доложили о строящихся в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.
Кроме того, Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую Народную Республику. В сообщении МО РФ уточнялось, что водовод из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс будет обеспечивать водой многие населённые пункты региона.