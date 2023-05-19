Поставлены задачи по ведению комплексной разведки: Шойгу проинспектировал пункт управления войсками группировки «Восток»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе работы в зоне СВО проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении. Глава оборонного ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке, действиях противника и выполнении российскими войсками боевых задач. Шойгу поставил задачу продолжать активно вести комплексную разведку для вскрытия планов противника и их пресечения.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении.

Глава оборонного ведомства заслушал на командном пункте доклады руководителя группировки «Восток» и офицеров штаба о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими военными боевых задач на основных направлениях.

Наряду с этим в штабе войск Шойгу провёл совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника.

Глава Минобороны РФ поставил командующему и командирам задачу продолжать активно вести комплексную разведку для заблаговременного вскрытия планов противника и их пресечения.

В ходе инспекции министр также обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО и создании условий для безопасного размещения личного состава.

Глава Минобороны РФ поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Он также вручил военнослужащим государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм. Среди переданных военным наград были, в частности, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Высокие награды — это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо её народа!» — сказал Шойгу.

Инспекция поставляемой в зону СВО военной техники

5 мая Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения ВС РФ в районы проведения СВО, к выполнению боевых задач.

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Также глава оборонного ведомства проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий.

В дополнение к этому министр заслушал доклады заместителей, а также командующих группировками по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

Кроме того, замминистра обороны Алексей Кузьменков продемонстрировал Шойгу новые партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск.

Он также доложил, что за счёт организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает количество вышедшей из строя в соотношении три к двум.

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Кузьменков наряду с этим подчеркнул, что восстановленная техника сразу направляется в подразделения российских войск в зоне СВО.

Проверка работы военных строителей в Донбассе

В начале марта Шойгу также проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Глава оборонного ведомства посетил Мариуполь, где он проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.

В ходе поездки министру представили возведённые силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

Наряду с этим ему доложили о строящихся в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Кроме того, Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую Народную Республику. В сообщении МО РФ уточнялось, что водовод из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс будет обеспечивать водой многие населённые пункты региона.