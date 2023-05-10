«При поддержке миномётной батареи»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные из группировки «Восток» уничтожили разведгруппу ВСУ на Южно-Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также экипаж тяжёлой миномётной системы ТОС-1 уничтожил взводный опорный пункт противника, а расчёт самоходного миномёта «Тюльпан» поразил пункт временной дислокации ВСУ.

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что передовые подразделения группировки при поддержке миномётной батареи уничтожили разведгруппу ВСУ.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке миномётной батареи уничтожена разведгруппа противника», — заявил он.

По словам Гордеева, вместе с этим экипаж тяжёлой миномётной системы ТОС-1 уничтожил взводный опорный пункт противника. Кроме того, расчёт самоходного миномёта «Тюльпан» уничтожил пункт временной дислокации противника.

Помимо этого, расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил бронетранспортёр американского производства М113. Кроме того, экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ.

В дополнение к этому на Запорожском направлении огнём артиллерии и реактивных систем залпового огня уничтожены выявленные воздушной разведкой пункт временной дислокации противника и скопление боевиков.

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В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские артиллеристы сорвали три попытки украинских войск провести ротацию подразделений.

По его словам, удары наносились по передовым позициям ВСУ около Двуречного, Синьковки и Табаевки.

«Огнём из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» в районе урочища Волчий», — добавил Зыбинский.

Кроме того, на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и трёх бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии.

Наряду с этим бойцы спецназа Южной группировки заявили об уничтожении группы военнослужащих ВСУ примерно из восьми человек в окопах на Авдеевском направлении.

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«Работали из АГС-17 (автоматический гранатомёт станковый. — RT), корректировала «птичка». Противник находился в окопах в количестве семи-восьми человек. Цель поразили, до противника от точки АГС 850—900 м», — цитирует РИА Новости бойца.

По словам военного, противник активизировался и работает одновременно из нескольких орудий, включая танки и миномёты.

Предотвращение теракта в Запорожской области

УФСБ России по Запорожской области задержало украинца, планировавшего покушение на одного из руководителей правоохранительных органов региона.

По данным силовиков, жертвой должен был стать начальник отдела полиции в населённом пункте Кирилловка. Как уточнили в УФСБ, теракт планировал 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что при задержании злоумышленник оказал вооружённое сопротивление, но был обезоружен сотрудниками спецназа ФСБ. При обысках у него нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Обстрелы ДНР

За истекшие сутки украинские войска 45 раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Противник применял реактивные системы залпового огня, а также артиллерию калибра 152 и 155 мм. Выпущено 208 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказалось несколько районов Донецка, а также такие населённые пункты, как Горловка, Макеевка, Александровка, Еленовка, Новопетриковка, Октябрьское и Владимировка.

Ранен один мирный житель, повреждены восемь домов и один объект гражданской инфраструктуры.