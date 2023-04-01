С применением артиллерии и РСЗО: в ДНР заявили о 34 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные 34 раза обстреляли территорию ДНР за истекшие сутки, выпустив суммарно более 170 снарядов из РСЗО и артиллерии. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК. В результате этих событий ранена женщина, повреждено четыре дома.

За истекшие сутки украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 34 раза. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным, которые сообщили в ДНР, противник вёл огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибра 152 и 155 мм. В общей сложности по направлению республики выпущена 171 единица различных боеприпасов.

Кроме Донецка, под огнём оказались Горловка, Макеевка и Александровка. В результате обстрелов ранена женщина, повреждено четыре дома.

Утром 1 апреля обстрелы территории ДНР продолжились. По оперативным данным представительства республики в СЦКК, противник обстрелял из артиллерии калибра 152 мм Донецк и Горловку.

Между тем в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК опубликовали сводку по обстрелам ВСУ за март. В общей сложности противник открывал огонь по территории ЛНР с применением тяжёлого вооружения 17 раз, обстреляв 13 населённых пунктов.

Противник применял РСЗО HIMARS (17 ракет) и БМ-21 «Град» (десять ракет), 155-мм артиллерийские орудия (44 снаряда).

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По данным представительства ЛНР в СЦКК, жертвами агрессии ВСУ за март стали 56 мирных жителей республики, из которых десять человек погибли и 46 получили ранения. Среди погибших один ребёнок, ещё пятеро детей были ранены.

Кроме того, разрушено и повреждено 71 домостроение и 31 объект гражданской инфраструктуры, в том числе четыре медицинских и одно образовательное учреждение.

Между тем в Новой Каховке (Херсонская область) третьи сутки восстанавливают энергоснабжение после обстрела ВСУ, заявил ТАСС замруководителя администрации муниципалитета Виктор Васильев.

Уточняется, что обесточены села Обрывка и Масловка, а также частично городские микрорайоны Первая, Вторая и Центральная Основы.

«Это последствия обстрелов, которые были два дня назад. Серьёзно повреждены объекты центрального энергоснабжения, аварийная служба ГУП «Херсоноблэнерго» работает над устранением неисправностей», — цитирует Васильева агентство.

Военкоры RT — о ситуации на линии соприкосновения

Военный корреспондент RT Роман Косарев побеседовал с командиром интернациональной бригады «Пятнашка» Ахрой Авидзбой о ситуации на линии соприкосновения, в частности, в районе Авдеевки. Он подтвердил, что населённый пункт взят в клещи.

«Сейчас идёт развитие того, чтобы клещи более укрепить и сделать визуальный контроль с обеих сторон, чтобы ротации внутри не было», — сказал Авидзба.

По его словам, противник пока получает стабильное снабжение, но скоро ситуация изменится, поскольку российские военные возьмут под контроль оставшиеся дороги.

Кроме того, командир «Пятнашки» также рассказал о составе украинских сил. По его словам, наёмники преимущественно используются противником для штурмовых операций, тогда как сами украинцы находятся в обороне.

«Касаемо Авдеевки: это 110-я бригада. Утилизируя её или беря в плен, мы видим, что это украинцы. Единственное, что уже с иностранным вооружением, поэтому очень много у нас иностранных образцов оружия», — пояснил Авидзба.

ВСУ накапливают силы для форсирования Днепра

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия в подконтрольной Киеву части Запорожской области копит силы для форсирования Днепра.

«Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, российские военные на днях нанесли превентивные удары по позициям украинских войск, чтобы сорвать попытки выдвижения диверсантов.

Ранее Рогов заявил, что наступление украинских войск в регионе может начаться в любой момент. В то же время он выразил уверенность, что российские военные готовы отразить украинские атаки.