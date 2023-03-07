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После принятия закона об иноагентах: протесты в Тбилиси переросли в столкновения с полицией

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RT
В грузинской столице проходят масштабные протесты после принятия в первом чтении закона об иноагентах. Протестующие собрались на площади перед парламентом и пытаются прорваться в здание. Полиция применяет спецсредства, включая водомёты и слезоточивый газ. На кадрах из Тбилиси видно, что некоторые протестующие бросали в правоохранителей камни и «коктейли Молотова». RT ведёт трансляцию.

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