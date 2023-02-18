«Полностью освобождён населённый пункт Гряниковка»: в Минобороны РФ сообщили об успехах на Купянском направлении СВО

Российские войска в ходе наступления к северо-востоку от Купянска полностью освободили от подразделений ВСУ село Гряниковка. По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки потери противника в зоне СВО составили порядка 400 человек, более десяти гаубиц различного калибра, порядка 25 единиц бронированной и автомобильной техники. Также было уничтожено несколько складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Российские войска полностью освободили населённый пункт Гряниковка в Харьковской области. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, продвижения на Купянском направлении СВО удалось достичь благодаря действиям подразделений Западной группировки войск.

Кроме того, штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах н. п. Новосёловское (ЛНР), Западное, Крахмальное и Масютовка (Харьковская область). По данным МО, потери ВСУ в этом секторе за сутки составили до 80 человек, три бронемашины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» наносила удары по формированиям ВСУ в районе н. п. Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР). Потери противника в этом районе превысили 100 военнослужащих, также были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30.

«На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии продолжено наступление подразделений Южной группировки войск. За сутки уничтожены до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что в районах Авдеевки и Красногоровки (ДНР) было уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» наносили удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах н. п. Угледар и Пречистовка (ДНР), Полтавка (Запорожская область). Потери ВСУ в этом секторе за сутки превысили 50 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены четыре бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20 и склад боеприпасов 72-й механизированной бригады.

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«На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика», — заявил Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки российская армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 112 районах. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 11 украинских беспилотников.

Тем временем основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин накануне вечером сообщил, что штурмовые отряды ЧВК установили полный контроль над селом Парасковиевка, которое расположено к северу от Артёмовска (Бахмута). В самом городе продолжаются ожесточённые бои.

Как рассказал ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин, снабжение украинской группировки войск в Артёмовске затруднено, хотя киевский режим всё ещё пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение.

«Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда всё командование. При такой активизации наступления Группы Вагнера группировка украинских войск в Артёмовске обречена. Это вопрос времени», — заявил Гагин.

Позиции российских войск в южном секторе СВО

РИА Новости

При этом лидеры западных стран продолжают декларировать свою поддержку киевскому режиму. Так, британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности распространили заявление, в котором обозначили намерение сохранять «рекордно высокий уровень» оказываемой Украине военной помощи.

В свою очередь, глава немецкого МИД Анналена Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Киева, а генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что риск эскалации конфликта для НАТО гораздо ниже, чем «риск победы Путина».

Комментируя это заявление, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале: «Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся».