В ДНР заявили об эвакуации командования группировки ВСУ из Артёмовска

Украина осуществила эвакуацию командования группировки ВСУ из Артёмовска (Бахмута), сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда всё командование», — цитирует ТАСС Гагина.

По его словам, при такой активизации наступления Группы Вагнера украинская группировка в Артёмовске обречена.

Он отметил, что попытки ВСУ перебросить в город резервы успешно пресекает российская артиллерия.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.