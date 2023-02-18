В ДНР заявили об эвакуации командования группировки ВСУ из Артёмовска
- РИА Новости
«Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда всё командование», — цитирует ТАСС Гагина.
По его словам, при такой активизации наступления Группы Вагнера украинская группировка в Артёмовске обречена.
Он отметил, что попытки ВСУ перебросить в город резервы успешно пресекает российская артиллерия.
Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.