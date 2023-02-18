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В ДНР заявили об эвакуации командования группировки ВСУ из Артёмовска

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Украина осуществила эвакуацию командования группировки ВСУ из Артёмовска (Бахмута), сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
В ДНР заявили об эвакуации командования группировки ВСУ из Артёмовска
  • РИА Новости

«Несколько дней назад ВСУ вывели оттуда всё командование», — цитирует ТАСС Гагина.

По его словам, при такой активизации наступления Группы Вагнера украинская группировка в Артёмовске обречена.

Он отметил, что попытки ВСУ перебросить в город резервы успешно пресекает российская артиллерия.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.

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